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≡ Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еду в переполненной электричке из Кокшетау в Астану. В моем вагоне какая-то нереальная концентрация маленьких детей. Они бегают, визжат, кричат, плачут, смеются, капризничают, шумят и изо всех своих сил мешают общественному порядку.
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§ bgb
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, есть среди нас такие, что детям во дворе запрещают бегать и кричать. в большинстве это бабушки на скамеечках... а где же детям кричать и бегать? в школе нельзя, дома - тоже...
из первых строк дианы подумал, что спала она на полу... )))
теперь к объекту ее наказания (или перевоспитания) целая очередь желающих отшлепать... тут я с
Код:
07Litra
согласен)))
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 27.02.17 - 00:23
Комментарий проходит проверку.

* FEDOR
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 00:53
Комментарий проходит проверку.
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* FEDOR
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.02.17 - 00:59
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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Страница 3 из 3«123
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