bgb Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3307

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:05 да, есть среди нас такие, что детям во дворе запрещают бегать и кричать. в большинстве это бабушки на скамеечках... а где же детям кричать и бегать? в школе нельзя, дома - тоже...

из первых строк дианы подумал, что спала она на полу... )))

теперь к объекту ее наказания (или перевоспитания) целая очередь желающих отшлепать... тут я с

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