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≡  Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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Шай Тан
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Ты там с луны свалился?
Как ты их там считал то?

кончай гнать!

§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Три года назад была в Киеве совершен переворот с помощью США и к власти пришли оголтелые национал- бандеровцы. И каковы итоги:

1 промышленость у нас и без бендеры разрушили
2по жизненому уровню мы по факту где то в африке по официальной брехни мы в сенгапуре
3 у нас не кто не скакал но один фиг допрыгались
4 у нас тоже матом кроют президента .правда на кухни ну суть дела не миняет.
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шай Тан:
кончай гнать!

Ну как считал, на границе что ли стоял, на сирийской?
А как отличал казахстанцев от других, допустим французов?
Или у тех борода гуще, как у Канчита?

§ drakon
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9918
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я уже и незнаю каму верить.

А я верю - Васе,куму своему. Его все
родственники живут на Украине.
После Майдана - он 1 раз ездил туда.
Мне сказал,что больше - не поедет.
И денег посылат им больше - не будет... :-o
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Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 у нас не кто не скакал но один фиг допрыгались*******

" что-то с памятью моей,
плоховастенько стало"( слова из песни).
Если у вас плохо с памятью, то откройте программу You Tube и посмотрите фильмы о скачующих гоптиках на улицах городов Окраины три года назад и орущих:" кто не скаче, тот москаль!"
Может быть, и свою любимую физиономку увидите....?
Ну и шо, допрыгались????? :-P :-P :-P

§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я верю - Васе,куму своему. Его все
родственники живут на Украине.

Такая же фигня. С родственниками с ивана-франковска перестали общатся. Ещё были пару подруг случайно однокласниках познакомился причём однофамильцы были. До майданы душе друг другу излевали а после как подменили. чужие стали в один миг. Горько всё это.
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
майданы душе друг другу излевали а после как подменили. чужие стали в один миг. Горько всё это.

Там война, люди становятся другими, жизнь становится жестче.
Понять их можно, они то не ожидали что братья по вере, по союзу, по менталитету наконец, возьмут их и назовут врагами, бендеровцами, фашистами..
Им что теперь делать, на колени что ли?

§ bgb
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нашем городе действительно все огородились! одни акиматы без ограждений! безобразие!!!...
охранники усердно пресекают попытки проникновения граждан казахстана в госучреждения республики казахстан.
спрашивают: у вас какой вопрос?
иногда отвечаю: столицу туниса не подскажете?
те переспрашивают, а потом делают круглые глаза...
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