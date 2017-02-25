Семен Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном... #19







Отправлено: - 23:41 Объясните такой вопрос (кто в теме) или кому необходимо обратиться: две квартиры в разных домах одинаковой площади ~ 50 кв. метров, в домах везде тепловые счетчики, в одной квартире за тепло плачу 4 тыс. тенге в месяц, в другой 12 тыс. тенге (?!), КТЭК ничего вразумительного объяснить не может … мол все по счетчику … дома разные…

Как так? Еще при этом, там где плачу в три разам меньше – батареи раскаленные, там где больше – чуть теплые (!)

Как выяснить - почему так? Как провести проверку или экспертизу?