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§ NG.kz
В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном жилом секторе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом вчера, 24 февраля на расширенном заседании акимата области, сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ.
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112
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 26.02.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас комбинат втихушку цены на 30 процентов задрал и сидит подсчитывает бабло..
Сейчас самое дорогое отопление по стране это в Рудном..

§ КГСПС
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.02.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас комбинат втихушку цены на 30 процентов задрал

На 35 :-(
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112
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 26.02.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Даже на 35?
Сейчас по моему в суд людишки хотят на него подавать, старые трубы на ССГПО решил за счет нас менять..
Сейчас по счетчику в хате тариф 549 смотрю, у кого общедомовой 345, у кого без счетчиков 2004.
Странно, а у них в объяве 1770, берут 2000.
Ни крена не пойму.
В Костанае как?

§ КГСПС
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.02.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
1770

+НДС 12%
Профайл

Семен
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 26.02.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните такой вопрос (кто в теме) или кому необходимо обратиться: две квартиры в разных домах одинаковой площади ~ 50 кв. метров, в домах везде тепловые счетчики, в одной квартире за тепло плачу 4 тыс. тенге в месяц, в другой 12 тыс. тенге (?!), КТЭК ничего вразумительного объяснить не может … мол все по счетчику … дома разные…
Как так? Еще при этом, там где плачу в три разам меньше – батареи раскаленные, там где больше – чуть теплые (!)
Как выяснить - почему так? Как провести проверку или экспертизу?

Олег
Re: В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном...




Отправлено: 26.02.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиж бы бабки содрать.сегодня вообще не топят.батареи холодные.а возьмут по максимуму.ваще оборзели

Гость
В Костанае намерены поставить тепловые счетчики и в частном жилом секторе




Отправлено: 27.02.17 - 00:34
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