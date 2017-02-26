NG.kz На что имеют право охранники в магазинах?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27306

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:25 Охранники супермаркета в Актау обыскали покупателя, которого подозревали в краже, но оказалось, что он ничего не брал. Журналисты собрали все консультации, советы и нормы законов, которые могут помочь вам не попасть в такую ситуацию.

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