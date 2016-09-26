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≡ 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина, находится в реанимации в тяжелом состоянии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина, находится в реанимации в тяжелом состоянии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27306
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.16 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мальчик залез под машину за котенком. В это время 25-летний водитель «Лада-Приора» дал задний ход. Мальчика он не видел. Ребенок был доставлен в Костанайскую областную детскую больницу с тяжелыми травмами.
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112
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...




Отправлено: 26.09.16 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
чё под брюхо машины камеру не поставил , ребёнок ведь может и под машину залесть (как в данном с

Под брюхо не залезет и знаешь почему?
Я элементарно каждый раз выходя из дома смотрю на колеса!
С той, а так же с другой стороны..
К этому меня приучила старенькая машина, где балоны спускали, но привычка осталась..
Так что не туда ты совсем ..
Кстати насчет окна.
Я там на Аль Фараби приезжал раньше и бухал, там же разбили мою прежнюю мафынку, окно снесли пассажирское, но тогда я что то там делал и в ответ на сигналку просто выключил ее..
Вышел через 3 часа, стекло разбито..
Убрал еле как стеклышки и уехал в Рудный..
А ночью по пьяне совсем не встаю..
А еще на авто смотреть?
Ну еще ставил на Толстова стоянке, но на детской площадке или во дворе никогда..
Что, потом с ружьем ее там охранять и убивать прохожих?

112
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...




Отправлено: 26.09.16 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
пора обострений... Хотя, некоторые ещё из весеннего не вышл

А что?
Это не так?
Сейчас мы защищаем водятела, но как только дело коснется что какой то водятел на смерть задавил нашего малютку, будем что, так же с усердием защищать водятела или волосы на нем повыдираем от горя и безысходности?

Хехь
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...




Отправлено: 26.09.16 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будем что, так же с усердием защищать водятела или волосы на нем повыдираем от горя и безысходности?

Нет. Они будут локти кусать ему и волосы рвать с одного известного места

Инструктор
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...




Отправлено: 26.09.16 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
[/quo
te]
Кошмар! Что вы говорите?

Герман
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...




Отправлено: 26.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так чем там все закончилось?

* FEDOR
Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
« Да ладно то уж..
Он машину где поставил, не во дворе ли где играют дети?
Я вот ставлю на стоянку и баста.
Даже на час..
Спокойно выезжаю как хочу, поставил камеру заднего хода.
А давайте у вас в квартире поставлю и начну гонять, обязательно кто то попадется..
Водятел в первую очередь и виноват.»
Всех дебилов нужно устранить от управления автомобиля и отнять у всех «водятлов» права..История настолько нелогичная, и наши характеристики этих преступлений такие дикие, что просто поражаешься этому, когда читаешь приговоры, в которых написано вроде бы вменяемым людьми...Но когда вменяемые говорят «об убийстве по неосторожности» по отношению к ублюдкам сидящим пьяными как от водки, так и в наркотическом опьянении за рулем, или летящим по пешеходному переходу или по пешеходным дорожкам в между домовых пространствах, то.. не просто поражаешься таким формулировкам, тут просто хочется спросить психиатров проверить на вменяемость и тех кто писал такие «законы» , и тех кто такие решения суда принимает....Да что говорить? И нас всех пора уже проверить , уже за то, что мы терпим такое безобразие и молчим..Молчим и терпим.. По всему СССР..Почему? Да потому , то что происходит у вас, происходит во всех союзных республиках. За исключением тех, где за такой наезд, просто ....Ну вы сами понимаете...
Профайл

Гость
6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина, находится в реанимации в тяжелом состоянии




Отправлено: 27.02.17 - 00:12
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