FEDOR Re: 6-летний мальчик, на которого во дворе дома наехала машина,... #35





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:45 « Да ладно то уж..

Он машину где поставил, не во дворе ли где играют дети?

Я вот ставлю на стоянку и баста.

Даже на час..

Спокойно выезжаю как хочу, поставил камеру заднего хода.

А давайте у вас в квартире поставлю и начну гонять, обязательно кто то попадется..

Водятел в первую очередь и виноват.»

Всех дебилов нужно устранить от управления автомобиля и отнять у всех «водятлов» права..История настолько нелогичная, и наши характеристики этих преступлений такие дикие, что просто поражаешься этому, когда читаешь приговоры, в которых написано вроде бы вменяемым людьми...Но когда вменяемые говорят «об убийстве по неосторожности» по отношению к ублюдкам сидящим пьяными как от водки, так и в наркотическом опьянении за рулем, или летящим по пешеходному переходу или по пешеходным дорожкам в между домовых пространствах, то.. не просто поражаешься таким формулировкам, тут просто хочется спросить психиатров проверить на вменяемость и тех кто писал такие «законы» , и тех кто такие решения суда принимает....Да что говорить? И нас всех пора уже проверить , уже за то, что мы терпим такое безобразие и молчим..Молчим и терпим.. По всему СССР..Почему? Да потому , то что происходит у вас, происходит во всех союзных республиках. За исключением тех, где за такой наезд, просто ....Ну вы сами понимаете...