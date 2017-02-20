FEDOR Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #424





(Пользователи) Сообщений: 9

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 22:50 В инете «чую» не ответ..У вас достаточно много возможностей объясниться или промолчать..Но будьте любезны о хорошем и нехорошем поподробнее. Не то мне кажется что мне самому придется вас записать в картавые провокаторы, которые в Малороссии начинали с ложного внаукраинского языка, с ложной истории внаукраины,а сегодня пришли к оккупации всех русских земель Малороссиии, нагло обвиняя в недоказуемой «мутности» всех русских, которые как и сотни лет назад, до сих пор не хотят склонять свои головы перед оккупантами со всех стран мира..Попробуйте сказать себе самому Правду..И тогда вам легче будет найти слова ответить мне..Если вы не живете во лжи от рождения..Но в любом случае..Вы меня обвинили, и потому могу требовать от вас конкретного ответа!! В чем вы меня обвиняете!! ???