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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Может потому что про украину го

Ну вот, а ты говоришь что только я и Доцент соскучились по этой теме..
ВЧК тоже соскучилась!

* Vital
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
ВЧК тоже соскучилась!

Всмысле вчке это фёдор чтоли. За регался . Так он мужик или баба?
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предприятии идут проверки....,но они скорее всего закончатся с результатом,который будет выгоден директору!Так как всё схвачено и скорее всего за всё заплачено!А правды никто и никогда не добъется!Прав тот -у кого больше прав!Естественно,кто подписал эту жалобу будет уволен-сильные мира сего не прощают такого!

* drakon
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ВЧК тоже соскучилась!

Цитата:
Vital:
Так он мужик или баба?

ВЧК - Кончита,наверное...
:lol:
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инете «чую» не ответ..У вас достаточно много возможностей объясниться или промолчать..Но будьте любезны о хорошем и нехорошем поподробнее. Не то мне кажется что мне самому придется вас записать в картавые провокаторы, которые в Малороссии начинали с ложного внаукраинского языка, с ложной истории внаукраины,а сегодня пришли к оккупации всех русских земель Малороссиии, нагло обвиняя в недоказуемой «мутности» всех русских, которые как и сотни лет назад, до сих пор не хотят склонять свои головы перед оккупантами со всех стран мира..Попробуйте сказать себе самому Правду..И тогда вам легче будет найти слова ответить мне..Если вы не живете во лжи от рождения..Но в любом случае..Вы меня обвинили, и потому могу требовать от вас конкретного ответа!! В чем вы меня обвиняете!! ???
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 26.02.17 - 23:14
Комментарий проходит проверку.

* Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
FEDOR меня тоже насторожил! Каким то умственно бессмысленным словесным поносом и его подачей в агрессивной манере. Какая то недобрая энергия исходит. Аватар больше подошел бы от Дарта Вейдера.
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* Vital
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
В чем вы меня обвиняете!! ??

В агрессивности . Чё теб е мало? Так то я в политики не силён и бадатся не собираюсь ту на тему твою. Ну раз ты за реган ты можешь легко мне в личку скинуть телефон . Можем и поругатся если так хочешь.
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