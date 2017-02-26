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§ NG.kz
На что имеют право охранники в магазинах?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранники супермаркета в Актау обыскали покупателя, которого подозревали в краже, но оказалось, что он ничего не брал. Журналисты собрали все консультации, советы и нормы законов, которые могут помочь вам не попасть в такую ситуацию.
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* Vital
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваю что девушка на первой фотки в пиджаке и в брюках куда то шоколадку спрятала. Думаю её нужно с пристратием обыскать и наказать.
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§ Tamir
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 26.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Думаю её нужно с пристратием обыскать и наказать.


Мужик на фото тоже об этом походу думает.
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