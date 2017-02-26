Цитата: Доцент:

Три года назад была в Киеве совершен переворот с помощью США и к власти пришли оголтелые национал- бандеровцы. И каковы итоги:

1 промышленость у нас и без бендеры разрушили

2по жизненому уровню мы по факту где то в африке по официальной брехни мы в сенгапуре

3 у нас не кто не скакал но один фиг допрыгались

4 у нас тоже матом кроют президента .правда на кухни ну суть дела не миняет.