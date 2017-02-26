Доцент Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм #33







Отправлено: - 20:22 112. !!!Сними шоры с глаз и прочти:



Недалеко от Мосула, где сейчас проходит операция против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), обнаружено крупнейшее массовое захоронение в Ираке. Предположительно, в нем четыре тысячи тел.

Как уточняет газета Telegraph, огромная воронка находится в районе Хасфа рядом с дорогой, которая соединяет Мосул со столицей Ирака Багдадом. Террористы ИГИЛ убивали иракских силовиков, захваченных в плен в 2014 году, и сваливали их тела в эту яму. Как рассказали местные жители, убийства в Хасфе начались через шесть месяцев после взятия боевиками Мосула летом 2014 года.

Очевидцы сообщают, что большинство жертв боевики застрелили. До того, как в яму начали сваливать тела, размер ямы был более 400 метров. Один из очевидцев событий тех дней по имени Махмуд рассказал, что однажды его заставили смотреть на казнь двух тысяч военных и полицейских. В другой раз Махмуд видел, как в воронку сбросили автобус с езидами, передает РИА Новости.

К июню 2015 года боевики свалили в воронку обломки бетонных стен и грузовые контейнеры и засыпали все землей.