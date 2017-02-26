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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Украина, посмотри на карту, у границ России..
И стоило оно того, чтобы делать 40ка миллионное население у своих границ врагом и?
И посмотри где стоит Сирия..
Карты гугол посмотри - там нет общих границ!
В школе вроде это проходили!

ВЧК
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Ты там с луны свалился?
Как ты их там считал то?
Вот видишь, каждый уехавший для тебя уже террорист..
Пропаганда, нельзя вам ее таким ранимым на моски слушать..

А ты послушай день и ночь КисельТВ и сам таким зомбированным станешь! Там второй Афганистан... победителей там не будет! хотя нет...пусть помечтают...

§ Валентин
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5410
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Придумано это было, чтобы чиновники на работе на девайсы не отвлекались.


По моему всё проще.
Так борются с утечкой данных для служебного пользования, была же куча прецедентов с отправкой документов ДСП по WhatsApp, etc.
А у посетителей отбирают технику просто потому что так удобнее, нечем сфотографировать/записать.
Профайл

Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. !!!Сними шоры с глаз и прочти:

Недалеко от Мосула, где сейчас проходит операция против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), обнаружено крупнейшее массовое захоронение в Ираке. Предположительно, в нем четыре тысячи тел.
Как уточняет газета Telegraph, огромная воронка находится в районе Хасфа рядом с дорогой, которая соединяет Мосул со столицей Ирака Багдадом. Террористы ИГИЛ убивали иракских силовиков, захваченных в плен в 2014 году, и сваливали их тела в эту яму. Как рассказали местные жители, убийства в Хасфе начались через шесть месяцев после взятия боевиками Мосула летом 2014 года.
Очевидцы сообщают, что большинство жертв боевики застрелили. До того, как в яму начали сваливать тела, размер ямы был более 400 метров. Один из очевидцев событий тех дней по имени Махмуд рассказал, что однажды его заставили смотреть на казнь двух тысяч военных и полицейских. В другой раз Махмуд видел, как в воронку сбросили автобус с езидами, передает РИА Новости.
К июню 2015 года боевики свалили в воронку обломки бетонных стен и грузовые контейнеры и засыпали все землей.

Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Украина, посмотри на карту, у границ России..%%%%%%%

Это РУССКИЙ МИР, одна страна Россия (читай Историю России)
!. И народ Окраины России , при братской помощи всего русского народа, в 2017году очистит Окраину России от национал- бандеровцев, захвативщих три года назад , ВРЕМЕННО власть в Киеве.
И к теме статьи о терроризме, события на Украине НЕ ИМЕЮТ ничего общего.
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