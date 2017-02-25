Цитата: 112:

Дети это просто ужасно, если балованные и дебилы..

Иного начала от твоего комментария, ждать не приходится.

Марик, не нужно в пример ставить многочисленные свои родственные корни.

Да и электричка, как общественный транспорт, в некоторых регионах для пассажиров не знакома.

Там, в вагоне электрички, если ребенок не один, и тем более их много, то ни о какой тишине речи идти не может. Маленькие дети начинают обращать друг на друга внимание, что само собой перерастает постепенно в детский сад на колёсах, тем более из Кокчетава в Астану, ехать на электричке 4,5 часа, а в вагоне электропоезда мест от 70 до 116 в зависимости от класса.





Цитата: Диана ОКРЕМОВА:

И знаете, чего я всегда боюсь в таких ситуациях? Что найдется чья-то взрослая голова, недовольно скривит рот и выдаст что-то злобное типа «Сколько можно?

Что значит, сколько можно? Это же общественный транспорт. Не нравится электричка за 1300 тенге, можно предложить такой "взрослой голове" следующий раз воспользоваться люксовым купе в вагоне "Тальго гранд класс" за 7200 тенге за место, при этом предложить купить ему сразу оба места в купе за 14400, чтобы не дай бог попутчиком не оказалась мама с маленьким ребенком



[Исправлено: Нурбанчик, 26.02.2017 - 03:49]