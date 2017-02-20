FEDOR Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #408





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 19:44 А зачем двух.кратное повышение делать? Можно ведь и в десять раз повысить? Можно даже и в сто раз повысить? Вы не находите что в этом случае можно будет нанимать гастарбайтеров из Европы и платить им за вахтовый метод обслуживания? А к тому времени , глядишь, и жилищный вопрос в вашем городе решится без строительства нового жилья? А там дальше, и китайцы помогут освоить земли и полезные ископаемые выскрести...А уж те, решат все вопросы за два дня, и сбежать в англии и европы, в америки и израили уже не судьба будет!!-:)))

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[video]https://youtu.be/EC_R9ZLhT7Y[/video]