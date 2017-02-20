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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диогену холодно потому что в голове дыра, а у руководителей ПКСК нет ни совести ни стыда, по их картавым иноземным понятиям, когда диогены для них никто, а они Все, и все должно принадлежать им...Диоген? Вы наверное не в курсе, что в большинство домах тепло и что почти всю зиму ТЭЦ и прочие котельные держали температуру в тепловой сети более 70 градусов?
[video]https://youtu.be/phX9gr6DnVY[/video] :-)
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по тому что на форуме деется, то медали даются тут не по заслугам а в связи с юбилейной «круглой датой» .. :-)
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112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 26.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:

У меня там открылась песня Эдмонда Айвазяна..
Про тепло?

§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем двух.кратное повышение делать? Можно ведь и в десять раз повысить? Можно даже и в сто раз повысить? Вы не находите что в этом случае можно будет нанимать гастарбайтеров из Европы и платить им за вахтовый метод обслуживания? А к тому времени , глядишь, и жилищный вопрос в вашем городе решится без строительства нового жилья? А там дальше, и китайцы помогут освоить земли и полезные ископаемые выскрести...А уж те, решат все вопросы за два дня, и сбежать в англии и европы, в америки и израили уже не судьба будет!!-:)))
[video]<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/EC_R9ZLhT7Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/video]
[video]https://youtu.be/EC_R9ZLhT7Y[/video]
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§ FEDOR
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.02.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что у вас нет никакой выслуги лет..И за долговременную работу не премируют? И квартиры не дают? Не то почитаешь тут некоторых «оченно умных» так у вас там райские кущи и кисельные берега, с молочными реками, где вы спите за котлами и в ус не дуете, собираясь с утречка на основную работу - в думах и радах...Ведь все идет как по маслу?-:))
[video]https://youtu.be/z-jOjojCDqs[/video]
[video]<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/z-jOjojCDqs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/video]
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Страница 28 из 28«1...262728
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