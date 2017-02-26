Vital Re: Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3997

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:16 Цитата: 707:

Делят власть, а в подъездах ремонта по 15 лет не делали

В моём районе уже давно нет пкск . В подьезде есть дежурство по очереди пол все моют. Кроме меня. Cоседи не в обиде. Более того они ко мне часто всей плащаткой в гости заходят винцо и беленькую пьюм вместе. Веселуха. С одной соседкой пару раз любовь мутил . Но она там как бы в гражданском браке. Теперь правда в глаза соседу не смотрю. Стыдно. Так как я холост и мне не в кайф пол мыть в подьезде. А на ремонт на краску я всегда даю деньги. Вот недавно дверь поменяли. Крышу накрыл опять же за свой счёт не просив с низу денег. Как то так вот и живу.



[Исправлено: Vital, 26.02.2017 - 18:28]