









Отправлено: - 19:45 112.Простые 18ти летние пасанята России сами изъявили идти%%%%%% они выполняют ПРКАЗ ЗАЩИТЫ РОССИИ на дальних подступах в Сирии. Иначе, если бы удалось бармалеям захватить Сирию, то они получили бы великолепный плацдарм для подготовки, создания баз, а также отправки своих смертников в Ой-ропу, в Россиюи в Ср. Азию.



Так что, 112-й и прочие форумчане, российские пацаны защищают вас от бандитов, чтобы НЕ БЫЛО террактов ни в городах степи, нив России.

А кто выбрал свою судьбу и встал под флаг шайтана, режет головы , насилуют детей, женщин, взрывает церкви и мечети,культурные и исторические памятники и пр, то это ПРОСТО НЕЛЮДИ, которым не место среди нас.

Бог всё видит и каждому воздаёт то, что он заслужил!