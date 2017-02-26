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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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Борат
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я об этом и говорил перед вступлением в Союз, что каждую, каждую тварь будут подозревать в терроризме, пользуясь опытом соседей, не от того что боятся террроризма, он то как раз им на руку, а от того, что боятся протестных настроений в обществе из за входа в таможенный союз..

вы зело утомляете в каждом посте своими компексами ,касательно ТС

ВЧК
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Но телефон приходится сдавать. Причём не только в судах - во многих официальных учреждениях. Нормально? По- моему нет

Это вы так думаете. А вы не думаете что дай волю людям с телефонами то процесс превратиться в переговорный пункт. В США вообще не разрешается на суде фото-видео съёмка.. можешь рисовать участников процесса.. и баста!

ВЧК
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суд надо приходить подготовленными. Видела один случай... пришёл мужчина на процесс... выложил из карманов своей одежды огромную кучу болтов гаек ключей и прочего металлолома килограмм на три.. четыре.. Зачем спрашивается это тебе на суде надо?

горе луковое
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
каждую тварь будут подозревать в терроризме

естественно, после того как около 3000 казахстанцев воюют за ИГИЛ.
да и ваши речи, сродни терроризму..и разжиганию.

нурлыкунчик
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В суд надо приходить подготовленными.

Филллип перелогинся .
Цитата:
На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так как вы: вчера — у подворотни, а сегодня — здесь, на втором ряду… Всё, до свидания…

§ 07Litra
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9054
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Пресса может спокойно входить в зал судебного заседания с разрешения судьи.

СОЛНЫШКО,Вы такое лучезарно-простое,аж до смеха... Вы мне "привидение" напоминаете своими измышлизмами... фата-моргана такая же как и он... честь мундира защищаете? дак не стоит... нету у картофеля мундира... шелуха вот есть,а чести нету... смотря Ваш суд,самый судейский в мире... вот Нюрнбергский суд можно было записывать и снимать,а Кустанайский низ-з-з-я..... а в чём причина,если суд открытый?
Профайл

глас народа
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.около 3000 казахстанцев воюют за ИГИЛ.
да и ваши речи, сродни терроризму..и разжиганию. ****откуда такая цифирь????? Их, бармалее,ВСЕГО СТОЛЬКО из всей бывших республлик ....

Вряд ли кого из них ВВП выпустит живыми из сирийской пустыни. Одна польза от них- добавится в сирийских песках немного гумуса( перегноя)...

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Вряд ли кого из них ВВП выпустит живыми из сирийской пустыни. О

Он их наоборот плодит..
Если раньше их всех было человек 500, то сегодня потенциальных террористов уже сотни тысяч..
Горем, сея смерть среди матерей, сынов и братьев, не победишь терроризм.
Тут комплексная проблема нужно..
Одно из комплексных присоединение к таможенному союзу Сирии, Ирана, Ирака..
У нас то законы пожестче, сразу по 11 миллионов с каждого высчитаем, а то и больше, они одумаются и станут бояться..

Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112:
Я об этом и говорил перед вступлением в Союз, что каждую, каждую тварь будут подозревать в терроризме, пользуясь опытом соседей,*******

Бережённого Бог бережет!" Ты почитай для своего интеллектуального развития, как поставлена система борьбы с терроризмом в Израиле.
Вот это- ВЫСШИЙ уровень в мире. :-P :-P :-P
А что касается ТС: " а куды ты собрался "голый, разутый и голодный" после распродажи всех предприятий и, даже недр , иностРанцам в 90-е годы ?????


Кому ты хочешь сесть на шею, чтобы тебя бесплатно содержать, да еще платить ежемесячное социальное пособие????? :-P :-P :-P

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
горе луковое:
после того как около 3000 казахстанцев воюют за ИГ

Господи..
Ты там с луны свалился?
Как ты их там считал то?
Вот видишь, каждый уехавший для тебя уже террорист..
Пропаганда, нельзя вам ее таким ранимым на моски слушать..

фанат
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа
Вряд ли кого из них ВВП выпустит живыми из сирийской пустыни. Одна польза от них- добавится в сирийских песках немного гумуса( перегноя)...

Можно подумать ВВП там лично дубиной махает (не получится у него- ростом не вышел) . Как всегда было испокон веку - простой народ отправили . А гумус обе стороны (или четыре - как считать) добавляют. Ничего хорошего на войне нет !

глас народа
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно подумать ВВП там лично дубиной махает%%%%%

В этом абсолютно нет никакой необходимости, т.к ВВП- Главнокомандующей САМОЙ БОЕСПОСОБНОЙ армии в мире,а Воздушно- Космические Войска и Спецназ России выполняют приказы своего Главнокомандующего "быстро, бесшумно и без обсуждения", ликвидировав к примеру ВСЕХ командЫров ИГ в Алеппо, обеспечив быстрое его освобождение от бармалеев..
Не будут бежать по улицам наших городов с автоматами и гранатами..

Другого не дано.

простой народ отправили .%%%%
а кто их туда отправлял? сами поехали, в " райские кущи попасть захотели с 18 девственницами каждому"

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
простой народ отправили .%%%%
а кто их туда отправлял? сами поехали,

Простые 18ти летние пасанята России сами изъявили идти на смерть в чужой стране, ради чужих жуликов во власти и воров умирать..
Сам то понял что сказал?

Доцент
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.Простые 18ти летние пасанята России сами изъявили идти%%%%%% они выполняют ПРКАЗ ЗАЩИТЫ РОССИИ на дальних подступах в Сирии. Иначе, если бы удалось бармалеям захватить Сирию, то они получили бы великолепный плацдарм для подготовки, создания баз, а также отправки своих смертников в Ой-ропу, в Россиюи в Ср. Азию.

Так что, 112-й и прочие форумчане, российские пацаны защищают вас от бандитов, чтобы НЕ БЫЛО террактов ни в городах степи, нив России.
А кто выбрал свою судьбу и встал под флаг шайтана, режет головы , насилуют детей, женщин, взрывает церкви и мечети,культурные и исторические памятники и пр, то это ПРОСТО НЕЛЮДИ, которым не место среди нас. ;-) ;-) ;-)
Бог всё видит и каждому воздаёт то, что он заслужил!

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
выполняют ПРКАЗ ЗАЩИТЫ РОССИИ на дальних подступах в Сирии. Иначе, если бы удалось бармалеям

Да какие подступы, о чем ты?
Они защищают чужую власть и там идет элементарно борьба за нее, власть..
Ога, если сменится режим Ассада, то они нападут на Россию..
Господи, тому кто это вам в голову впендюкал, нужно дать Нобелевскую премию!
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