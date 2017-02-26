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≡ Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом. Инцидент произошёл 24 февраля.
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112
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые слышу, вроде там даже сотовые не отключают.

кустанаец
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Подходит командир и ещё раз ему говорит о безопасности.

Друг вы взлет только по телевизору видели? Во время взлета( набор высоты до выхода на заданную ) пилот не имеет права выходить из кабины . Сейчас ради каждого огрызка , пилот будет ходить и объяснять)) . Пилот по микрофону предупреждает, не помогают уговоры , разворачивает борт. Жаль катапульты нет, я б таких умных пассажиров сбрасывал вниз. Сначала ему музыку слушать мешают, потом матом ругаться и водку пить, а потом и покурить. Сел в самолет , соблюдай правила.
P.S. для глухонемых кстати там таблички по безопасности лежат на трех языках, ну а для жителей кабо-верде при путешествиях по миру нужно подучить английский т.к. на нем вещают правила безопасности даже на внутренних рейсах.

789
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ржу нимагу, что бы из-за такой ерунды, многотонную махину возвращать, тут скорее на пилота неустойку надо.

кустанаец
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Впервые слышу, вроде там даже сотовые не отключают.

Цитата:
112:

В этом ваша беда, что не знаете , а лезете везде. Телефоны и планшеты можно перевести в авиарежим и пользоваться (слушать музыку, смотреть фильмы) во время полета. НО НЕ ВО ВРЕМЯ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ!! Погасло табло ,,пристегните ремни,, включайте что хотите .

Житель
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы ещё понял если бы борт пошёл куда-нибудь на Ванкувер или Штаты, но по месту такие рисовки...

ВЧК
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Однажды самолет вернули из-за того, что пассажир отказался отключить кардиостимулятор.

Стоумовый! Я тут сижу стесняюсь спросить у тебя,как можно кардиостимулятор отключить? Насколько я встречалась с такими делами.. давно умерший человек пока не сядет аккумулятор в кардиостимуляторе лежит и дёргается от электроразрядов кардиостимулятора.

андрей
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот В этом и есть вся сущность быдла , быкуют все кому не лень , проблемы по сотовому решают , даже те кто и в принципе этого не может.......

§ Vital
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Пилот по микрофону предупреждает, не помогают уговоры , разворачивает борт.

А у пилота всё нормально с медкомисией? Купил справку он походу? Если он реально развернул борт из за каких то наушников. (Если конечно проблема в наушниках что я сомневаюсь)
П.С. Летал.
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