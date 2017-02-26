Цитата: Vital:

Подходит командир и ещё раз ему говорит о безопасности.

Друг вы взлет только по телевизору видели? Во время взлета( набор высоты до выхода на заданную ) пилот не имеет права выходить из кабины . Сейчас ради каждого огрызка , пилот будет ходить и объяснять)) . Пилот по микрофону предупреждает, не помогают уговоры , разворачивает борт. Жаль катапульты нет, я б таких умных пассажиров сбрасывал вниз. Сначала ему музыку слушать мешают, потом матом ругаться и водку пить, а потом и покурить. Сел в самолет , соблюдай правила.

P.S. для глухонемых кстати там таблички по безопасности лежат на трех языках, ну а для жителей кабо-верде при путешествиях по миру нужно подучить английский т.к. на нем вещают правила безопасности даже на внутренних рейсах.