Цитата: 112:

Я об этом и говорил перед вступлением в Союз, что каждую, каждую тварь будут подозревать в терроризме, пользуясь опытом соседей, не от того что боятся террроризма, он то как раз им на руку, а от того, что боятся протестных настроений в обществе из за входа в таможенный союз..

вы зело утомляете в каждом посте своими компексами ,касательно ТС