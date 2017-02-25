07Litra Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу... #20





(Пользователи) Сообщений: 9047

Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 решили мужуки бухнуть... в "нумерах" дубак... зима на улице...

один грит-у меня дома нельзя... жена лютует...

второй грит-и у меня никак... тёща зобствует...

третий грит-ну пошли тогда ко мне...

приходят,садятся,жена забегала-хлеб режет,тёща заметалась-сало с яйцами жарит...

мужики фигеют.. спрашивают,как так ты их выдрессировал? ну третий компаньон и грит:мы когда поженились,поехали из церкви на лошади домой... лошадь в первый раз споткнулась,я ей грю "предупреждаю"... лошадь во второй раз споткнулась,я ей поновой грю "предупреждаю".... ну а во дворе дома,она в третий раз споткнулась... ну а я чё... пошол в сарайку,взял топор да обухом лошадке-то в лоб и "угадал"...она в сей момент копытА-то и откинула... ну вот: у жены одно предупреждение,у тёщи два...