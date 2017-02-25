/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу балом дебютантов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу балом дебютантов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник в стиле придворных балов времён Петра Первого общественное объединение, занимающееся популяризацией культурных традиций и пропагандой семейных ценностей, устроило для недавно вступивших в совершеннолетие костанайцев, которые готовы были окунуться в атмосферу светской жизни XVIII века.


Читать новость

!!!
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 26.02.17 - 01:26
Комментарий удален модератором.

Костанаец
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 26.02.17 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто финансировал сие мероприятие?Случайно не соц.заказ бюджета?

ВЧК
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 26.02.17 - 09:45
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
Кто финансировал сие мероприятие?Случайно не соц.заказ бюджета?

врятли. Сие мероприятие спонсировали мамкины сынки . Ты видел фото? Попробуй только отказать свякрови . Уничтожит и раздавит . Посмотри на скрипачку. Она играет за чашку риса на вечер.
Профайл

* 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
да и свекровь уже не так сноха "уважает и в рот заглядывает", может и послать подальше :-P

аха... :-) на какого снОха нарвётся... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решили мужуки бухнуть... в "нумерах" дубак... зима на улице...
один грит-у меня дома нельзя... жена лютует...
второй грит-и у меня никак... тёща зобствует...
третий грит-ну пошли тогда ко мне...
приходят,садятся,жена забегала-хлеб режет,тёща заметалась-сало с яйцами жарит...
мужики фигеют.. спрашивают,как так ты их выдрессировал? ну третий компаньон и грит:мы когда поженились,поехали из церкви на лошади домой... лошадь в первый раз споткнулась,я ей грю "предупреждаю"... лошадь во второй раз споткнулась,я ей поновой грю "предупреждаю".... ну а во дворе дома,она в третий раз споткнулась... ну а я чё... пошол в сарайку,взял топор да обухом лошадке-то в лоб и "угадал"...она в сей момент копытА-то и откинула... ну вот: у жены одно предупреждение,у тёщи два... :lol: :lol: :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Сие мероприятие спонсировали мамкины сынки . Ты видел фото? Попробуй только отказать свякрови . Уничтожит и раздавит . Посмотри на скрипачку. Она играет за чашку риса на вечер.

старееш Vital... нудеть-брюзглеть начинаеш... женица те паря нада,пока характером совсем скурвилси... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот тока позавчера по телеку смотрел какута передачу,про Венскую "свякровь"... вначале пары (42штуки) представисль и шпалерами по обе стороны залы встале... потом между ними балероны с балеринами несколько классических па-де-де исполнили,а Нетребко с Доминго теноро-сопрановые па-де-па... красиво было и для глаза и для уха... ну и зрители с участниками были в пользу Венской operA технически обезжирены... как минимум по штуке, с головы....
Профайл

ВЧК
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 26.02.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто мне объяснит? Масленица христианский или языческий праздник?

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
старееш Vital... нудеть-брюзглеть начинаеш... женица те паря нада,пока характером совсем скурвилси...

На сие я был в этом мероприятии. Сие миссию я уже выполнил на этой земле. Детей и дом с деревом построил пора и по кайфовать на себя. ;-) Вот думал на бал что ли сходить. Да походу не пустят не ма у меня такого костюма. ;-)
Профайл

* 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Так кто мне объяснит? Масленица христианский или языческий праздник?

языческий чИка,языческий.... :-) со всеми атрибутами язычества-жетвоприношениями,поклонениями,совокуплениями,благодарениями... :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, 07Litra, INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 4
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх