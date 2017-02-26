глас народа Re: На что имеют право охранники в магазинах? #20







Отправлено: - 15:38 112. были такие магазины, на выходе стояло пару касс, а сумки ставили просто в ячеи, без дверок и соответственно ключей*******

Это ты речь ведешь О ПЕРВЫХ советских магазинах самообслуживания 90-х годов , где в отделе всегда было несколько продавцов, одна из которых обслуживала покупателя!!!! Даже в московских ЦУМе и в ГУМЕ в отделе обуви, в отдел запускали по 2-3 человека, которые НА ВИДУ продавца примеряли обувь!

Что касается одежды, то НИ ОДИН продавец НЕ ВЫНОСИЛ китайский мешок с вещами, чтобы покупатель мог в кабинете в тайне одевать всё, что ему заблагорассудится!!! Вынести рубашку или брюки- примерил- не подошел товар- тут же забирали и предлагали другой (при наличии) !!!!!!

. Я помню в 1992г был в Москве в командировке, зашел в ГУМ и записался в очередь на приобретении чешских сапог для жены, была специальная тетрадка и ставили еще номер на руке! Так вот, утром записался (№ 480) в часов 10 утра, а приехал после обеда и смог купить два пары сапог.

Такой бардак, действительно, был в 90-е годы(НЕХВАТКА ТОВАРА).

Но контроль всегда был очень жестский, даже в сельском магазине. Пока покупатель не выбрал нужный товар и не рассчитался, следующего покупателя продавец НЕ ОБСЛУЖИВАЛ !!!

Так что, не свисти!