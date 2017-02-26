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§ NG.kz
На что имеют право охранники в магазинах?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранники супермаркета в Актау обыскали покупателя, которого подозревали в краже, но оказалось, что он ничего не брал. Журналисты собрали все консультации, советы и нормы законов, которые могут помочь вам не попасть в такую ситуацию.
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Нурлан
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:23
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5078
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.02.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Все нормальные магазины распродают товар к концу срока годности, но до его наступления.

Вы если не в теме не пишите глупостей.
Нормальные магазины возвращают просрочку поставщику,а дальше уже его проблемы.
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§ Добринцофф
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5078
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
В советское время еще не было самообслуживания в магазинах!!

Были,даже в колосе который возле горотдела была самообслужка,компов только не было и когда я кидал в корзинку кусок весового сливочного масла или колбасы продавщица тупо на бумажке писала вес,мне уже тогда казалось это странным ведь можно же переписать бумажку с весом и заплатить меньше,но мне совесть не позволяла,а некоторые форумчане вообще не заморачивались с перепиской бумажек,просто выносили консервы в карманах ;-)
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112
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Даже в кустанайском ЦУМ

Гнать то кончай..
Брюки мерить как идешь?

112
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
можно же переписать бумажку с весом и заплатить меньше,

Можно было на цигейке и кролике шапках ценники поменять, выгода 23 рубля!
Кролик 23 рубля, цигейковая 46.

глас народа
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. были такие магазины, на выходе стояло пару касс, а сумки ставили просто в ячеи, без дверок и соответственно ключей*******
Это ты речь ведешь О ПЕРВЫХ советских магазинах самообслуживания 90-х годов , где в отделе всегда было несколько продавцов, одна из которых обслуживала покупателя!!!! Даже в московских ЦУМе и в ГУМЕ в отделе обуви, в отдел запускали по 2-3 человека, которые НА ВИДУ продавца примеряли обувь!
Что касается одежды, то НИ ОДИН продавец НЕ ВЫНОСИЛ китайский мешок с вещами, чтобы покупатель мог в кабинете в тайне одевать всё, что ему заблагорассудится!!! Вынести рубашку или брюки- примерил- не подошел товар- тут же забирали и предлагали другой (при наличии) !!!!!!
. Я помню в 1992г был в Москве в командировке, зашел в ГУМ и записался в очередь на приобретении чешских сапог для жены, была специальная тетрадка и ставили еще номер на руке! Так вот, утром записался (№ 480) в часов 10 утра, а приехал после обеда и смог купить два пары сапог.
Такой бардак, действительно, был в 90-е годы(НЕХВАТКА ТОВАРА).
Но контроль всегда был очень жестский, даже в сельском магазине. Пока покупатель не выбрал нужный товар и не рассчитался, следующего покупателя продавец НЕ ОБСЛУЖИВАЛ !!!
Так что, не свисти! :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Грибоедов
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 26.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однажды в Актау один из покупателей разделся у кассы сам. Оказалось, стриптизер. Охрана с трудом уговорила парня одеться. И прошляпила шоколадку в анусе.
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глас народа
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф.даже в колосе который возле горотдела была самообслужка,компов только не было и когда я кидал в корзинку кусок весового сливочного масла или колбасы продавщица тупо на бумажке писала вес и шел я к кассе.%%%%%%% Какое же это самообслуживание???? Это был БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД!!!

Добринцофф. а некоторые форумчане вообще не заморачивались с перепиской бумажек,просто выносили консервы в карманах%%%%%
А сейчас он пишет мемуары на форуме, как " он надевал на себя женское бельё", женские сапожки, колготки , а сверху джинсы", за которые только и расплачивался!

Господин Добринцофф !!!! Вам приходилось бывать в российских супермаркетах самообслуживания?????? САМООБСЖИВАНИЕ- это когда покупатель берет ТЕЛЕЖКУ, в крайнем случае корзинку) и часа полтара- два бродит по вокруг складских стеллажей, выбирает товар и складывает выбранное в тележку. Затем подходит к выходу из отдела, где установлены не менее 4-10 касс, продавец сканирует ярлык и набивает товарный чек!!
Контроль за отделом - с помощью камер наблюдения у охранников!
Так что, женское белье не сунешь в карман и тарелку не спрятешь в своих штанах!

глас народа
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брюки мерить как идешь?******* а сколько ты пар брюк сразу берешь в кабинку одну- две ??? Продавец при при этом, не считает выданные тебе брюки для примерки и не стоит около кабинки ?????

Лохов поищи в другом месте, но не в торговле! :lol: :lol: :lol:

§ Tamir
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 26.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот не верю я таким вбросам.

А ты сам случайно не охранник в маркете :-) :-)
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§ Vital
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:

А ты сам случайно не охранник в маркете

нет
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112
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:

Доцент, ты че там, масленницу не отмечаешь что ли?

§ диманн
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
диманн


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 26.02.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нда уж, про правила досмотра расскажут пусть юристы тем, кто шмонает безо всяких протоколов и понятых посетителей на входах во все храмы казахстанского правосудия.((
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§ Vital
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю будет правильно если женщин будут шмонать мужчины. А мужчин женщины. А чё Вроде я нормально придумал ;-)
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