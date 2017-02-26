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≡  Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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Борат
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я об этом и говорил перед вступлением в Союз, что каждую, каждую тварь будут подозревать в терроризме, пользуясь опытом соседей, не от того что боятся террроризма, он то как раз им на руку, а от того, что боятся протестных настроений в обществе из за входа в таможенный союз..

вы зело утомляете в каждом посте своими компексами ,касательно ТС

ВЧК
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Но телефон приходится сдавать. Причём не только в судах - во многих официальных учреждениях. Нормально? По- моему нет

Это вы так думаете. А вы не думаете что дай волю людям с телефонами то процесс превратиться в переговорный пункт. В США вообще не разрешается на суде фото-видео съёмка.. можешь рисовать участников процесса.. и баста!

ВЧК
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суд надо приходить подготовленными. Видела один случай... пришёл мужчина на процесс... выложил из карманов своей одежды огромную кучу болтов гаек ключей и прочего металлолома килограмм на три.. четыре.. Зачем спрашивается это тебе на суде надо?

горе луковое
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
каждую тварь будут подозревать в терроризме

естественно, после того как около 3000 казахстанцев воюют за ИГИЛ.
да и ваши речи, сродни терроризму..и разжиганию.

нурлыкунчик
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
В суд надо приходить подготовленными.

Филллип перелогинся .
Цитата:
На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так как вы: вчера — у подворотни, а сегодня — здесь, на втором ряду… Всё, до свидания…

* 07Litra
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9047
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.02.17 - 17:54
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Гость
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 17:57
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