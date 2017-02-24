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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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Борис
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 23:02
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо государственного долга есть ещё корпоративный.%%%%%%%

который также нужно отдавать вовремя и с процентами.
Времена СССР прощли, когда ежегодно на развитии Казахстана Россия дарила 16 млрд. дол, в ущерб себе.

PS
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 26.02.17 - 01:21
Комментарий удален модератором.

§ Характер
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.02.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне так тротуары стали чистить, да хорошо и решулярно. Это плюс!
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Времена СССР прощли, когда ежегодно на развитии Казахстана Россия дарила 16 млрд. дол, в ущерб себе.

Доцент. Давайте будем честны. Сегодня в Россию идут в день лямы из казахстана. Зайди в магаз. Маде ин казахстан на единичных упаковках стоит. Так что казахстан инвестирует в экономику россии. Смотреть на это если честно больно. Всё таки я тут живу.
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Kairat stayer
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 26.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что на 6 февраля 2017 г Государственный долг Казахстана по итогам 2016 год составил уже 26% к ВВП (Астана. КазТАГ)


Всё верно информировал профильный министр финансов РК Бахыт Султанов, что соотношение внешнего долга к ВВП по итогам 2016 года составлял 26%. Тоже как и вы не особо верю министру труда и социальной защиты Тамаре Дуйсеновой, которая сообщила, что государственный долг сейчас составляет до 10% ВВП. Но я верю вашему ЦентроБанку России, который официально заявил, что соотношение внешнего долга к ВВП достигло рекордной отметки и достигла - 42% (2016 год). Санкций дают результат, так в 2014 году этот показатель составлял 29%, в 2015-м - 39%.

Kairat stayer
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 26.02.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т. Дуйсенова Министр труда и соцзащиты РК: проблемы у государства возникают, когда долг начинает превышать 36% ВВП. Значит уважаемый лауреат Иван Иванович, если верить нашему министру, вы уже два года находитесь в зоне риска.

* Victor Yang
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а 17 лет банка может накрыться медным тазом

У банка есть гарантия государства. С этим проблем не будет. А вот покупательская способность тенге за 17 лет вполне может снизиться до одномесячной зарплаты.
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