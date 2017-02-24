Цитата: Доцент:

А министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что на 6 февраля 2017 г Государственный долг Казахстана по итогам 2016 год составил уже 26% к ВВП (Астана. КазТАГ)





Всё верно информировал профильный министр финансов РК Бахыт Султанов, что соотношение внешнего долга к ВВП по итогам 2016 года составлял 26%. Тоже как и вы не особо верю министру труда и социальной защиты Тамаре Дуйсеновой, которая сообщила, что государственный долг сейчас составляет до 10% ВВП. Но я верю вашему ЦентроБанку России, который официально заявил, что соотношение внешнего долга к ВВП достигло рекордной отметки и достигла - 42% (2016 год). Санкций дают результат, так в 2014 году этот показатель составлял 29%, в 2015-м - 39%.