Цитата: сайлау курманов:

не надо бучу поднимать на пустом месте

Цитата: Vital:

Чёт и в правду панику наводишь. Просто походу они не хотят видить левых там.

Вы текст вообще читаете или только заголовок? Еще раз: 1) в субботу вывесили объявление, собрание в воскресенье, много работающих людей успеют взять в ЦОНе справку до собрания? 2) у руководства ПКСК есть списки членов кооператива, почему по ним не запускать людей на собрание?

На эти собрания итак ходит мало народу, а такими действиями еще больше уменьшается их количество на собрании. Где логика? Не надо про "посторонним вход воспрещен" писать, в этом случае ко второму пункту обращаемся.