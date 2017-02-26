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≡ Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом. Инцидент произошёл 24 февраля.
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ВЧК
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы за одно проверить наличие серого вещества в черепной коробке! И проверить на наличие алкоголя в кров.

§ Vital
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мутная история. Не верю я. Мы не в европе. В данном случае командир в вместе с ушами бы вырвал наушники. если на то пошло. А походу по факту самолёт забарахлил и что б не поднимать панику про наушники придумали.
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горе луковое
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тепереча еще и штраф впаяют огроменный..реально чел с низкой соц. ответственностью.. 8-)

§ Vital
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
И проверить на наличие алкоголя в кров.

А вроде не разносят коньячёк в самолётах? Смысл проверять на алко. Вчке я смотрю вас не только муж не трогает . Вы походу реально из юрты вышли .
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гость
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые слышу, чтобы уши нельзя было в самолёте, каким образом они влияют на безопасность? я всегда слушаю, время быстрее проходит, что-то тут не то :-(

* Victor Yang
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего, причина была в другом. Иначе как надетые наушники влияют на безопасность полёта?
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кустанаец
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего, причина была в другом. Иначе как надетые наушники влияют на безопасность полёта?

В начале полета объясняют меры безопасности в полете , слушать их нужно обязательно (даже если вы летчик, на лбу то у вас не написано) . Это правило любой авиакомпании, не нравится , езжайте на поезде.
P.S. а молодежь со своими наушниками уже и в правду с ума сошла. Под колеса лезут , теперь вот еще и в полете самые умные!

§ Vital
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
P.S. а молодежь со своими наушниками уже и в правду с ума сошла. Под колеса лезут , теперь вот еще и в полете самые умные!

Включай мозг. До пустим сидит хрен с наушниками и на замечание стюр не реагирует . Подходит командир и ещё раз ему говорит о безопасности. Тот без мозглый его посылает. допустим что командир культурный и обьявляет о развороте самолёта потомучто сидит дибил в наушниках и не хочет их снять. Тут два варианта. Или этот дебил "народный" пьяный депутат их в инете давига. ютуб набирите. или командир врёт. Возможно с самолётом были проблемы. а их не стоит на публику говорить.
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Бортмеханик
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
В начале полета объясняют меры безопасности в полете , слушать их нужно обязательно (даже если вы летчик, на лбу то у вас не написано) . Это правило любой авиакомпании, не нравится , езжайте на поезде.

Еще "обязательно" на борту должен быть стюардесса-сурдопереводчик, вдруг на борту будет глухонемой, так же стюардессы должны знать все языки мира, что бы иностранцы понимали всё что говорят стюардессы, ведь то что всё что говорят стюардессы они ещё и дублируют жестами.

Следующий раз самолет Scata не куда не полетит, так как на борту окажется, гражданин страны вроде Кабо-Верде, а на борту не окажется стюардессы со знанием кабовердианского языка. :-o

нурлыкунчик
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От ошибки пилота сплош и рядом крушения.
вот из-за наушников в ушах.....это такаяже пурга .как и прото ,что пару пареньков пастухов разговаривала с " богом"

Пилот что нить слышал про приборы в ушах у пожилых людей!

дядя УЭФ
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номер борта скажет!? Можно узнать ,где он ранее летал и в каких годах...

* Victor Yang
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7868
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
В начале полета объясняют

Объясняют это перед полетом. И девайсы просят отключить во время набора высоты. В течение полета - можно пользоваться. Да и надетые наушники не означают включенное устройство. Равно как и снятые - выключенное.
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Гость
Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники




Отправлено: 26.02.17 - 14:48
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