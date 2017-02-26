Цитата: кустанаец:

В начале полета объясняют меры безопасности в полете , слушать их нужно обязательно (даже если вы летчик, на лбу то у вас не написано) . Это правило любой авиакомпании, не нравится , езжайте на поезде.

Еще "обязательно" на борту должен быть стюардесса-сурдопереводчик, вдруг на борту будет глухонемой, так же стюардессы должны знать все языки мира, что бы иностранцы понимали всё что говорят стюардессы, ведь то что всё что говорят стюардессы они ещё и дублируют жестами.



Следующий раз самолет Scata не куда не полетит, так как на борту окажется, гражданин страны вроде Кабо-Верде, а на борту не окажется стюардессы со знанием кабовердианского языка.