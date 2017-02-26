Да уж... Re: На что имеют право охранники в магазинах? #5







Отправлено: - 12:40 Один такой как на фото, ходил смотрел на меня из ряда в ряд, я говорю возьми мою корзинку, что так ходить, он сразу свалил, а то смотрят на тебя как на потенциального вора, аж бесит, поставьте камеры через каждый метр и сидите в кабинете пасите