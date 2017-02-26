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§ NG.kz
Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Страх, ужас» - так переводится с латинского слово «террор». Оно так напугало наших чиновников, судебные и правоохранительные органы, что они закрылись от всего народа стеной из вооруженных охранников.
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456
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти охранники тоже до одного места, вон показывали в больнице один отморозок избил и охранника и мед.персонал.

777
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно подмечено.

777
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал, что у меня одного такие мысли. Коррупция рождает не довольных, самые пассионарные из которых готовы идти на все. Страх и ужас, который у них появился и дальше пополняет ряды не довольных, которые со временем могут организоваться и породить 1917г.

§ Солнышко
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 26.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достало уже это нытье по поводу входа в суды. Я в суды хожу практически каждую неделю. Причем абсолютно в разные. Иногда выезжаю в другие города и районы на судебные процессы. Никогда не рассматривала прохождение через металлодетектор как унижение своего достоинства. Никогда никого там не обыскивали. Всегда предлагается добровольно показать содержимое сумки и сдать телефон в ячейку камеры хранения. Но! Вы можете вообще не брать с собой сумку и телефон! Оставьте их в автомобиле и проходите себе спокойно. Нытье насчет телефона я тоже не понимаю. Человек идет на судебный процесс и хочет чтобы у него в кармане был телефон. Зачем? Это неприлично в конце концов. Запись судебного процесса осуществляется в каждом зале судебного заседания. И виде и аудио. Любой участник процесса может ознакомиться с протоколом. Пресса может спокойно входить в зал судебного заседания с разрешения судьи.
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§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да по фиг . Хоть в трусах пускай запускают. Лишь бы суд нормально работал. Тоесть для людей . Защищал трудяг.
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§ Vital
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3990
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно . Корупционеры и воры должны боятся. Боятся простых людей которых они ограбили и продолжают грабить. Поэтому нужно проверять при входе всех. Особенно проблемных людей которые идут с жалобой к царю.
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* drakon
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9913
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Всегда предлагается добровольно показать содержимое сумки и сдать телефон в ячейку камеры хранения.

Леночка,Солнышко - ещё бы Адвокатов - они Обыскивали,хотя могут... :lol:
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§ Ольга Колоколова
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.02.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресса может спокойно входить в зал судебного заседания с разрешения судьи.
Ну как бы спокойно входить и с разрешения судьи- уже ни одно и тоже. Очень даже неспокойно бывает, особенно за пределами областного центра, в районных судах, где журналист - гость нечастый, непривычный, а потому воспринимается частенько как потенциально опасный.

Но речь то даже не об этом. Допустим я использую для аудиозаписи мобильный телефон. В некоторых случаях я использую его и как фотоаппарат для производства быстрых снимков в несложных ситуациях. Скажу больше - и видео журналисты нередко снимают на приличную мобилку. Но телефон приходится сдавать. Причём не только в судах - во многих официальных учреждениях. Нормально? По- моему нет. Придумано это было, чтобы чиновники на работе на девайсы не отвлекались. Тоже не столовая идея, но то как она круто перекинулась на всех посетителей госучреждений - просто анекдот. От повторения, согласна, смешнее он не становится. Так что теперь - не возражать, соглашаться? Прав Гринько в целом, по- моему.
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§ ТаРо
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 26.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солнышко. Дело не в телефоне. Попробуйте войти с видеокамерой. По закону у нас открытые суды. На их, так называемой видео-аудио записи, практически ничего не видно и ничего не слышно. Они,как огня, боятся независимой видео-съёмки. Согласен с автором - грубо говоря, они забыли за чей счёт пьют и жрут. Устроили из судов "восточный базар" - всё покупается и всё продаётся. По-мне, так гос.учреждениям надо запретить ставить "заборы" от людей. Во времена Союза такое в голову ни кому не пришло бы. Это не частные лавочки со своей охраной, турникетами и т.д. Раз боятся людей, значит знают свои грешки.
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фанат
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова
Прав Гринько в целом, по- моему.

Зачем модеру показывать свое мнение на форуме ? Пишите тогда просто - Колоколова , а не модер .Вы же тянете ,,одеяло,, на себя .
А по теме - не нравится мне многое в жизни, но вроде живу и даже не плохо . Чего и всем желаю !

112
Re: Станислав ГРИНЬКО: Надуманный терроризм




Отправлено: 26.02.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я об этом и говорил перед вступлением в Союз, что каждую, каждую тварь будут подозревать в терроризме, пользуясь опытом соседей, не от того что боятся террроризма, он то как раз им на руку, а от того, что боятся протестных настроений в обществе из за входа в таможенный союз..
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