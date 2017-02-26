Цитата: Пресса может спокойно входить в зал судебного заседания с разрешения судьи. Ну как бы спокойно входить и с разрешения судьи- уже ни одно и тоже. Очень даже неспокойно бывает, особенно за пределами областного центра, в районных судах, где журналист - гость нечастый, непривычный, а потому воспринимается частенько как потенциально опасный.



Но речь то даже не об этом. Допустим я использую для аудиозаписи мобильный телефон. В некоторых случаях я использую его и как фотоаппарат для производства быстрых снимков в несложных ситуациях. Скажу больше - и видео журналисты нередко снимают на приличную мобилку. Но телефон приходится сдавать. Причём не только в судах - во многих официальных учреждениях. Нормально? По- моему нет. Придумано это было, чтобы чиновники на работе на девайсы не отвлекались. Тоже не столовая идея, но то как она круто перекинулась на всех посетителей госучреждений - просто анекдот. От повторения, согласна, смешнее он не становится. Так что теперь - не возражать, соглашаться? Прав Гринько в целом, по- моему.