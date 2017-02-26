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§ NG.kz
Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт из-за пассажира, отказавшегося снять наушники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом. Инцидент произошёл 24 февраля.
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ВЧК
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...




Отправлено: 26.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы за одно проверить наличие серого вещества в черепной коробке! И проверить на наличие алкоголя в кров.

§ Vital
Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мутная история. Не верю я. Мы не в европе. В данном случае командир в вместе с ушами бы вырвал наушники. если на то пошло. А походу по факту самолёт забарахлил и что б не поднимать панику про наушники придумали.
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