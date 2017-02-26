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§ NG.kz
Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной справке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, повесили объявление от ПКСК "Юность" у подъезда моего дома, о грядущем собрании в воскресенье, за сутки до самого мероприятия. И все бы ничего, даже столь позднее оповещение об этом. Но самое удивительное - это последняя строчка "вход членов кооператива на собрание - по удостоверению личности и адресной справки".
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§ сайлау курманов
Re: Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.02.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не надо бучу поднимать на пустом месте , видимо организаторы хотели сказать , что посторонним вход запрещен , в смысле если вы не проживаете на данной территории принадлежащие данному КСК то вам будут не рады , только вот что за тайну они там будут обсуждать что чужих не пускают ?
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§ Vital
Re: Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт и в правду панику наводишь. Просто походу они не хотят видить левых там. В своём семейном кругу будут обсуждать разный проблемы.
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гость
Re: Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной...




Отправлено: 26.02.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а договор не канает?
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