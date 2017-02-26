Vital Re: Пилот вернул самолёт "Костанай-Алматы" в аэропорт... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3979

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:18 Мутная история. Не верю я. Мы не в европе. В данном случае командир в вместе с ушами бы вырвал наушники. если на то пошло. А походу по факту самолёт забарахлил и что б не поднимать панику про наушники придумали.