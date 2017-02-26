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§ NG.kz
На что имеют право охранники в магазинах?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охранники супермаркета в Актау обыскали покупателя, которого подозревали в краже, но оказалось, что он ничего не брал. Журналисты собрали все консультации, советы и нормы законов, которые могут помочь вам не попасть в такую ситуацию.
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§ Vital
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не верю я таким вбросам. В каком я только виде не был в супермаркете и в грязной одежде (робе) и в чистой и пьяный и т.д. Чёт не один охраник не бегал и не следил за мной.
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§ сайлау курманов
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят магазин не имеет права устроить распродажу просроченного товара , мол опасен для потребителя , кто прояснит ?
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§ Vital
Re: На что имеют право охранники в магазинах?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вабще г.Актау очень хороший город и люди там замечательные. Правда в последнее время их всё меньше все уезжают и больше понаехавших там становится .
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ВЧК
Re: На что имеют право охранники в магазинах?




Отправлено: 26.02.17 - 10:37
Комментарий удален модератором.
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