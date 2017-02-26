Vital Re: На что имеют право охранники в магазинах? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3979

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:25 Вот не верю я таким вбросам. В каком я только виде не был в супермаркете и в грязной одежде (робе) и в чистой и пьяный и т.д. Чёт не один охраник не бегал и не следил за мной.