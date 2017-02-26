сайлау курманов Re: Собрание в ПКСК "Юность" - вход только по адресной... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1742

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:07 не надо бучу поднимать на пустом месте , видимо организаторы хотели сказать , что посторонним вход запрещен , в смысле если вы не проживаете на данной территории принадлежащие данному КСК то вам будут не рады , только вот что за тайну они там будут обсуждать что чужих не пускают ?