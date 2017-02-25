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≡ Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еду в переполненной электричке из Кокшетау в Астану. В моем вагоне какая-то нереальная концентрация маленьких детей. Они бегают, визжат, кричат, плачут, смеются, капризничают, шумят и изо всех своих сил мешают общественному порядку.
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Солидарен
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 25.02.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солидарен с автором. По возможности надо позволять детям проявлять себя. станут взрослыми, будет кому их одергивать. Так хоть в детстве повеселятся. Нам взрослым по возможности надо создавать условия для них для развития во всех возможных направлениях.
Удачи, Диана!

§ 07Litra
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
07Litra


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Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Засудит за домогательства...

не засудит!... она согласная.... :lol: Цитата:
Диана:
я согласна

Цитата:
Vital:
Я б этой Диане по попе на стучал бы ладошкой

Цитата:
сайлау курманов:
- я бы тоже не прочь, слишком хороша , согласен с виталиком...

Цитата:
Диана:
Цитата:
сайлау курманов:

я согласна

:lol: :lol: :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тормоза! и только тормоза,делают из детей людей... не гнобление,атормоза... без тормозов,они вырастают отморозками... или,как минимум, уё**щами... Диану лишить родительских прав,за ненадлежащее воспитание своих детей,и потаканию к аморальному поведению чужих детей и их родителей...
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§ Ks
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 25.02.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если дитятко невоспитан и делает гадости старшим, то и в жизни он и стариков не будет уважать, а еще хуже, будет панибратствовать с ними и даже пить алкоголь не стесняясь старших..
Считаю это кощунством..
И если ты мать, настоящая, то и воспитай своего ребенка как надо, иначе ты не мать вовсе..

Вот! Прям сто питсот!
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§ 07Litra
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
07Litra


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Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солидарен:
По возможности надо позволять детям проявлять себя.

в детском саду,пожалуйста... в школе,пожалуйста... дома,пожалуйста.... а вот на улице не надо,и в электричке не надо,и в самолёте не надо,и в магазе не надо...
или не нузно потом жаловаться на плевки,семечки,мочу в подъездах,мусор за окном...
определитесь уж,чего хотите.... :-x
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§ 07Litra
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
07Litra


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Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я б этой Диане по попе на стучал бы ладошкой за толерантность.

она на фотке кругла лицом,а попка может и костлявой оказаца... можно никакого удовольствия не получить за "прививку" толерантности... кста,детские визки и истерики,к толерантности отношения не имеют... это один из раздражительных факторов... его мать-природа специально в наших отпрысков всунула....
по телеку говорили,что у недельного младенца даже крик различается когда он хочет есть,когда он хочет спать,когда он мокрый,или когда в пэмперсе нехорошо.....
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§ 07Litra
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

ну это ж аксиома... если дитятку,не объяснить вовремя манеры поведения,так эта "собака", подрастя и порвёт вас....
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 26.02.17 - 01:30
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 26.02.17 - 02:25
Комментарий проходит проверку.

§ Нурбанчик
Re: Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1726
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.02.17 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дети это просто ужасно, если балованные и дебилы..

Иного начала от твоего комментария, ждать не приходится.
Марик, не нужно в пример ставить многочисленные свои родственные корни.
Да и электричка, как общественный транспорт, в некоторых регионах для пассажиров не знакома.
Там, в вагоне электрички, если ребенок не один, и тем более их много, то ни о какой тишине речи идти не может. Маленькие дети начинают обращать друг на друга внимание, что само собой перерастает постепенно в детский сад на колёсах, тем более из Кокчетава в Астану, ехать на электричке 4,5 часа, а в вагоне электропоезда мест от 70 до 116 в зависимости от класса.


Цитата:
Диана ОКРЕМОВА:
И знаете, чего я всегда боюсь в таких ситуациях? Что найдется чья-то взрослая голова, недовольно скривит рот и выдаст что-то злобное типа «Сколько можно?

Что значит, сколько можно? Это же общественный транспорт. Не нравится электричка за 1300 тенге, можно предложить такой "взрослой голове" следующий раз воспользоваться люксовым купе в вагоне "Тальго гранд класс" за 7200 тенге за место, при этом предложить купить ему сразу оба места в купе за 14400, чтобы не дай бог попутчиком не оказалась мама с маленьким ребенком ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 26.02.2017 - 03:49]
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Гость
Диана ОКРЕМОВА: Невыносимый детский лепет




Отправлено: 26.02.17 - 04:42
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