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≡ 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п. Федоровку длиной 80 км за 2,5 дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п. Федоровку длиной 80 км за 2,5 дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернувшись из похода, Мухамедкали Аскаров, как и планировал, успел на сегодняшнюю встречу акима Костанайской области с населением. О своем путешествии он рассказал корреспонденту "НГ".
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§ Доктор СИЗО
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 15:27
Комментарий удален модератором.
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Латик
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....




Отправлено: 24.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мухамедкали Сеилович, Вы для меня Герой! Молодец , здорово!

§ Грибоедов
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 24.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный пример! Хорошо, что дети заинтересовались. Это отвлечет их от унылого сидения в смартфонах. Лучше путешествовать по стране в реальности. Летом сам куда-нибудь отправлюсь.
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Гость
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....




Отправлено: 24.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здоровья,отец.

ВЧК
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....




Отправлено: 24.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему бы к дедушке,не присоединиться и товарищу А. Денисову и так же своим примером не показать детям как надо любить спорт. А не плакать перед акимом что не развивается бег по кругу? Или проще тут воду на странице газеты лить?

Вечный троечник
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....




Отправлено: 24.02.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно слово, но заглавными: МОЛОДЕЦ

Асель
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....




Отправлено: 24.02.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец 👏👏👏👏👏💪💪💪✊✊✊✊дай Аллах здоровья!!!🙏🙏🙏

§ yeti91
Re: 70-летний пенсионер завершил лыжный поход из Костаная в п....
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.02.17 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За чей счет пиар?
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