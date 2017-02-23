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≡ Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе часть коллектива ГКП КТЭК обратилась в государственные инстанции с жалобой на своего руководителя. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ провел встречу с коллективом теплокомпании.
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Вайпер .
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 20:48
Комментарий удален модератором.

Любознательный
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору,


Мне очень не нравятся высокомерные люди, которые ставят себя выше других. Так и хочется дать им рубль и сказать, узнаешь себе цену - вернешь сдачу.
© Лев Толстой

Какое точное определение для такого человека. Поддерживаем.

Сергей
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 24.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любознательный:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору,

Подхалимство

Гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет очень весело, когда все уляжется, директор уволит эту самую перекальскую. Потому как на пенсию, потому как не заслужила. И получится что предала людей просто так. Удачи вам Перекальская Р.Б.

Костанаец
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго времени суток! У меня вопрос по ГКП "КТЭК", а точнее по поводу оплаты. Горячая вода и отопление в многоквартирный дом подаются с одной трубы. У нас стоит в доме стоит обще домовой счетчик (как и многих сейчас,а в скором времени у всех), по которому мы, жильцы дома, платим за тепло которое подается в наш дом. Получается что за горячую воду мы оплачиваем дважды, по обще домовому счетчику и плюс по счетчику горячей воды которые у нас стоят в квартирах?

Я так понимаю здесь может быть вариант, что обще домовой счетчик стоит после стояка который уходит на горячее водоснабжение (хотя я в этом сильно сомневаюсь), и тогда нет двойной оплаты, поэтому прошу прокомментировать этот вопрос представителей ГКП "КТЭК" и председателей ПКСК которые наверняка знают, как установлен общедомовой счетчик.

Если все таки общедомовой счетчик установлен на подаче в дом до разделения отопления и горячего водоснабжения, то тогда вопрос почему мы платим дважды? Я понимаю, что когда мы пользуемся горячей водой, мы расходуем из системы саму воду и за неё надо платить, но тогда платить как за холодную, так как за то что она горячая мы платим пообщедомовому счетчику.

Обращаюсь к ГКП "КТЭК" и прошу прояснить данный вопрос.

Василий Евсеевич.
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне все равно, кто будет работать в КТЭК. В 79 году когда назначили нового начальника цеха, тоже бегали коллективно жаловались, а потом поняли "Придет другой начальник все равно заставит работать!"

гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:

Цитата:
Василий Евсеевич.:
В 79 году когда назначили нового начальника цеха

В 1879 г. Н.Э?Или ДО Н.Э.? :-) В.Е. ну Вы жжете.

Гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круг замкнулся:
Цитата:
Задолженность населения за 2016 год составляет в общем 270 млн тенге, что больше, чем за 2015-й год, на 49 млн, — сказал Исенбаев. – наибольшая задолженность сформировалась за услуги теплоснабжения – 160 млн тенге, или 59% от общей суммы.


Цитата:
Тенденция объясняется увеличением тарифов на коммунальные услуги для населения.


Цитата:
Активная установка счетчиков в многоэтажных домах приводит к снижению объемов реализации тепла и, следовательно –увеличению потерь предприятия,— сказал Исенбаев.


Цитата:
Об этом вчера, 24 февраля на расширенном заседании акимата области, сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ.

Василий Евсеевич.
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Василий Евсеевич.:
В 79 году когда назначили нового начальника цеха

В 1879 г. Н.Э?Или ДО Н.Э.? :-) В.Е. ну Вы жжете.

В наш цех РМЗ на Лермонтова - Баймагамбетова в 1979 году (нашей эры) назначили нового начальника.

???
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. никто не видит что идет планомерный развал тепловой компании? И тарифы будут в скором времени просто не реальными за счет того же кредита европейского банка. А директор и его компания просто поедут дальше " осваивать" просторы Казахстана.

эрис
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы специально шум не в ту степь поднимаете? или газет не читаете?
счетчики тепловые на дома устанавливают чуть ли не с 2000г и уж если все это время начисляли "по-вашему", то куда все это время смотрел антимонопольный? а они любители денег срубить денежку - "оштрафовать", за неверные расчеты.
так что не волнуйтесь( в те года еще в тепловых грамотные люди работали): нагрев на воду с общего тепла по тепловому счетчику снимается и вам в расчет идут остатки- затраты на отопление. 8-)

гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 25.02.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
В наш цех РМЗ на Лермонтова - Баймагамбетова в 1979 году (нашей эры) назначили нового начальника.

И?У него получается?)))
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