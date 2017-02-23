Задолженность населения за 2016 год составляет в общем 270 млн тенге, что больше, чем за 2015-й год, на 49 млн, — сказал Исенбаев. – наибольшая задолженность сформировалась за услуги теплоснабжения – 160 млн тенге, или 59% от общей суммы.

Тенденция объясняется увеличением тарифов на коммунальные услуги для населения.

Активная установка счетчиков в многоэтажных домах приводит к снижению объемов реализации тепла и, следовательно –увеличению потерь предприятия,— сказал Исенбаев.

Об этом вчера, 24 февраля на расширенном заседании акимата области, сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ.