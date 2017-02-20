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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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достало
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Салют:
будете бесправными баранами которым в радость будет получить хотя-бы подарок к НГ.)))

а оно так и есть, что так и эдак, у нас председатель Томарук только защищает своих приближенных, знакомых и родственников. Муж то уволился с ТЭЦ... а все знают как ему раньше работалось.... и кто его крышывал... Возмутилась тем, что директор родственников приглашает работать, уже бы открыто сказала бы что должны только работать одни родственники Томарук и Перекальских

mila00000
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
финита ля комедия

черный плащ
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да директор не надолго, кредит отмоет поделиться с кем надо и в другую область а отдавать будем мы жители

клякса
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же вам не стыдно!Эти,как вы выражаетесь,Перекальские и Томарук очень порядочные люди,которые не терпят несправедливости!Вы с ними лично знакомы?А если нет,то и не нужно зря наговаривать!

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 25.02.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
достало:
у нас председатель Томарук только защищает своих приближенных, знакомых и родственников. Муж то уволился с ТЭЦ... а все знают как ему раньше работалось.... и кто его крышывал... Возмутилась тем, что директор родственников приглашает работать, уже бы открыто сказала бы что должны только работать одни родственники Томарук и Перекальских

Прошу пане либо фамилии в студию,либо извинения.

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.02.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брехня! Давно знаю их, как порядочных людей! Видимо в окружении нового руководства такие не приживаются. Нужны люди для карательных функций с опытом работы. В отдел внутреннего контроля. Это же надо придумать?
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