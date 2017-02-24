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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

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Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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Борис
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 23:02
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо государственного долга есть ещё корпоративный.%%%%%%%

который также нужно отдавать вовремя и с процентами.
Времена СССР прощли, когда ежегодно на развитии Казахстана Россия дарила 16 млрд. дол, в ущерб себе.
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