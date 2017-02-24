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§ NG.kz
В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В здании идет капитальный ремонт. Что будет на этом месте, пока неизвестно. На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"
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Гость Города
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 25.02.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переезды Логикомы никак не были связаны с его закрытием... Все переезды были из-за большого повышения арендной платы... Взять магазин напротив ЦУМа(там сейчас Белый Ветер), там аренда была поднята в 2 раза, он был самым прибыльным в нашем городе из 2 существовавших, и они не потянули этого.
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