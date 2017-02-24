Гость Города Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники" #30







Отправлено: - 23:00 Переезды Логикомы никак не были связаны с его закрытием... Все переезды были из-за большого повышения арендной платы... Взять магазин напротив ЦУМа(там сейчас Белый Ветер), там аренда была поднята в 2 раза, он был самым прибыльным в нашем городе из 2 существовавших, и они не потянули этого.