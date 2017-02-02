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§ NG.kz
Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная статья. В двух словах: Уже больше месяца в Казахстане спешно и настоятельно пытаются внедрить базу данных школьных оценок под названием Kundelik.kz.
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§ Валентин
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И продолжение: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razrabotchiki-obyyasnili-platnyih-besplatnyih-servisah-311397/

Окупаться вся эта радость будет за счёт рекламы, то есть за счёт нас с вами, дорогие родители.
Профайл

555
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 02.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше не думать, кто и как зарабатывает! А думать как заработать!!!

гость
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это не так.

Да? А я просмотрел хост, информация открытая, там мужик арендатор.

Бывалый
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мы вроде в реальном мире живём, нет?

Да.
Если кто то считает что соглашение нарушает закон - ему путь в прокуратуру.
Цитата:
Валентин:
Конечно, плохое, это азы информационной безопасности.

Каким боком тут информационная безопасность?
Никто же не собирается открывать персональные данные.
А если и есть подозрение что их открыли, то это еще надо доказать.
У двух соседей маленькие дошколята.
Недавно учителя ближайшей школы делали обход участка.
Выявляли где какого возраста дети, в какую школу ходят и так далее.
На следующий день на дверях этих соседей висели стикеры-рекламки ближайшего частного детского сада.
Это как раз помогло им туда устроить своих детей.
Они даже не знали что в соседнем доме есть недорогой частный детский сад.
Еще раз спрошу.
Настойчивее.
Что плохого в таргетированной рекламе?

гость
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если кто то считает что соглашение нарушает закон - ему путь в прокуратуру

И где Вы интересно тут соглашение (в юридическом смысле) видите? Текст на экране (вместе с галочкой), и спорить то не о чем.

Бывалый
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
И где Вы интересно тут соглашение (в юридическом смысле) видите? Текст на экране (вместе с галочкой), и спорить то не о чем.

Лицензионное соглашение на использование любого программного продукта - именно и есть текст на экране вместе с галочкой.
Однако попробуйте его нарушить.

§ Валентин
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что плохого в таргетированной рекламе?


Вот есть такое слово privacy, например.
Я не хочу, чтобы неясный круг лиц знал про меня и мою семью что-то за пределами заданного мной перечня.
Таргетированная реклама сюда тоже относится.
Профайл

гость
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Лицензионное соглашение на использование любого программного продукта

Эту тему никто и не упоминал, мы тут о другом.

Бывалый
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я не хочу, чтобы неясный круг лиц знал про меня и мою семью что-то за пределами заданного мной перечня.
Таргетированная реклама сюда тоже относится.

Ну тогда не надо принимать соглашение и следовательно использовать сервисы этого сайта.
Цитата:
гость:
Эту тему никто и не упоминал, мы тут о другом.

Цитата:
гость:
соглашение

Сверхкороткая память.
Новейшая история.

Елена
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 08.02.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать - Все родители, которых зарегистрировали на Kundelik.kz давали согласие на передачу персональных данных своих и своего ребенка из школы третьему лицу ТОО «Kүнделік (Kundelik)»?
Я не давала. Данные были переданы без моего согласия. И не важно - заходила я на этот сайт или нет - информация обо мне, моем супруге и ребенке уже есть на сайте.
Теперь любой родитель, зарегистрированный на Kundelik.kz, может зайти на этот сайт и посмотреть по любому другому родителю - а кто у него дети? а в какой школе они учатся? И намерения у этих родителей могут быть самые разные ...

учитель
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 25.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые организаторы "всяческих благ", даже если все кабинеты школ будут с доступом к инету....у государства сейчас нет денег и не будет на ремонт интерактивных доск и компьютеров.....Сейчас за свой счет ремонтирует поломки зав кабинетом., пользуются допотопными компьютерами..Наша система еще далека от американской...за которой все пытаются успеть.И мне лично нравится держать в руках реальный журнал,а не тот который зависит от электроэнергии, от наличия оснащения каждого кабинета. ПОВЕРТЕ ,что с наличием компьютеризации всех организаций волокиты по получению документов важных не уменьшилось...,а увеличилось! А людей заставляют думать,что проблемы воспитания можно решить электронным дневником. ДУМАЕТСЯ мне ,что очень кто то хочет заработать денег на вас родители и учителя.
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