Валентин:

Я не хочу, чтобы неясный круг лиц знал про меня и мою семью что-то за пределами заданного мной перечня.

Таргетированная реклама сюда тоже относится.

гость:

Эту тему никто и не упоминал, мы тут о другом.

гость:

соглашение