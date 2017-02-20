Цитата: Салют:

будете бесправными баранами которым в радость будет получить хотя-бы подарок к НГ.)))

а оно так и есть, что так и эдак, у нас председатель Томарук только защищает своих приближенных, знакомых и родственников. Муж то уволился с ТЭЦ... а все знают как ему раньше работалось.... и кто его крышывал... Возмутилась тем, что директор родственников приглашает работать, уже бы открыто сказала бы что должны только работать одни родственники Томарук и Перекальских