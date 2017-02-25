Цитата: Vital:

И не только. Как к искусству и танцы деградировало на прочь. Как можно назвать танцы . бал в конце в конце. Назвать названием из петросян -шоу?

скорее Петро-шоу... ну а по-хорошему,назвали бы просто "балом"... ну типо как в Вене каждый год проводят... тем полее,што ни корсетов,ни кринолинов,ни буклей ни панталонов и ливрей не видно...