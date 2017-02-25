/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу балом дебютантов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу балом дебютантов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник в стиле придворных балов времён Петра Первого общественное объединение, занимающееся популяризацией культурных традиций и пропагандой семейных ценностей, устроило для недавно вступивших в совершеннолетие костанайцев, которые готовы были окунуться в атмосферу светской жизни XVIII века.


Читать новость

FOMA
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте фотографу хороший аппарат или научите им пользоваться. Кадры ужас какие. Это что за дела? Ни фокуса ни четкости? Статичную фигуру сфокусировать не может, двоечник!

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт название какое то. Не очень. (свякровь).
Профайл

Иван Иванович
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Дайте фотографу хороший аппарат или научите им пользоваться. Кадры ужас какие. Это что за дела? Ни фокуса ни четкости? Статичную фигуру сфокусировать не может, двоечник!

А это все потому, что нынче все на сотки фотографируют. Отношение к фотографии как к искусству деградировало напрочь.

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван Иванович:
А это все потому, что нынче все на сотки фотографируют. Отношение к фотографии как к искусству деградировало напрочь.

И не только. Как к искусству и танцы деградировало на прочь. Как можно назвать танцы . бал в конце в конце. Назвать названием из петросян -шоу?
Профайл

* Алиса
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.02.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт название какое то. Не очень. (свякровь).

Виталь, для тебя покопалась в нете. Вот в одном из ... нашла такое народное объяснение Расшифровывается очень просто – «своя кровь». То есть… породнились! Стали своими. В некоторых губерниях Древней Руси матери мужей были настолько заботливыми, что сегодняшняя «свякровь» произносилась через «я» – «святая кровь». Теперь пишут «свекровь». Видимо, от «свернулась кровь».
Версий много - эта из распространенных. ))
Профайл

Умник
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Чёт название какое то. Не очень. (свякровь)* Это не та свекровь которая мама мужа..... Это сокращение "Святая Кровь" 🙄

Хе-х
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт название какое то.

многие секточки чудно называются! ;-)

Ашурбанипал
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я тут не вижу времена Петра первого)))
Просто обычные люди в свадебных нарядах

§ Vital
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умник:
. Это сокращение "Святая Кровь" 🙄

Вот и сокращайте . В ооо. святая кровь.
А то ооо:
тёщя
зять
и тд
Такое впечетление мамкины сынкы там собрались и слушают учередителя ООО свякровь.
тьфу на вас.
Профайл

Аноним
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...




Отправлено: 25.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потом ведь начинается Великий пост, и все торжества откладываются на 40 дней.

Так-то Великий пост 7 недель, 49 дней. Вот вам и знание традиций...

§ seroff
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт я не пойму светский бал кризис ни одного объявления все какие то =золотые= ресторан Рабат похоже на разделение по соц.слоям кто то хрен последний а кто то бал, как и пантеон, напоминает бал во время чумы
Профайл

§ 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
В некоторых губерниях Древней Руси матери мужей были настолько заботливыми, что сегодняшняя «свякровь» произносилась через «я» – «святая кровь».

Цитата:
Умник:
Это сокращение "Святая Кровь" 🙄

да ладно вам дракулы... кровь... святая... слово "свекровь" уже давно потеряло свое объяснение... скорее всего,что-то из оченьдревнеславянского... в нашем случае "свекровь" звучит с бульбашским наречием....
а "святая" кровь,это кровь собранная в чашу... грааль... :-)
Профайл

§ 07Litra
Re: В Костанае члены ОО "Свякровь" отметили Масленицу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 25.02.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И не только. Как к искусству и танцы деградировало на прочь. Как можно назвать танцы . бал в конце в конце. Назвать названием из петросян -шоу?

скорее Петро-шоу... ну а по-хорошему,назвали бы просто "балом"... ну типо как в Вене каждый год проводят... тем полее,што ни корсетов,ни кринолинов,ни буклей ни панталонов и ливрей не видно... :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 3
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх