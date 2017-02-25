Цитата: 112:

Если дитятко невоспитан и делает гадости старшим, то и в жизни он и стариков не будет уважать, а еще хуже, будет панибратствовать с ними и даже пить алкоголь не стесняясь старших..

Считаю это кощунством..

И если ты мать, настоящая, то и воспитай своего ребенка как надо, иначе ты не мать вовсе..

Вот! Прям сто питсот!