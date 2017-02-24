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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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§ Валентин
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Быть может, и Казахстан смог бы


Так нет такой потребности, с рождаемостью без всяких пособий полный порядок (в зависимости от региона, правда).
И зачем тратить лишние деньги? :)
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§ drakon
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Так нет такой потребности, с рождаемостью без всяких пособий полный порядок (в зависимости от региона, правда).

Да. Приказал. За полгода в Астане родили МИЛЛИОННОГО жителя. Кажется 300 000 младенцев.
Теперь команда была , сделать Чимкент - городом иллионником. Выполните?... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
сделать Чимкент - городом иллионником. Выполните?...

Да . Скорей всего да. Щас вчк туда ломанётся. И будет план выполнять. Без разницы какого оно пола. Главное партия приказала. нужно выполнять.
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Лев
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 19:07
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.02.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Читайте выше!

Ну давай читать. и смотреть вот тут (егов) примеры расчёта.
Например, будущей метери начисляют зарплату до отчислений 85 000... стабильно последние 2 года.
Ей положены не 4 как министр сказала, а 3 пособия (так как одно для не работающих)
1. Единовременное государственное пособие на рождение ребенка (для всех женщин) - как ты написал 71270 (хотя на сайте за 2 месяца не удосужились исправить, стоят цифры 2016 года)

2.Социальная выплата по уходу за ребенком по достижении им одного года (для работающих женщин) выпоачивается до 1 года
85000 *0,4 - 10% = 30600
30600*12 = 367200

3.Социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода (для работающих женщин) при полном декрете в 126 дней (рассчет коэф на сайте егов по ссылке выше)
85 000* 4,2 - 10% = 321 300

ИТОГО за 1 год после родов: 71270 + 367200 + 321300 = 759 770

Далеко не 1,9 мильёна от министра.... Хотя может она считала по своей зарплате, а я по какие получают среднестатистические женщины, а не рисованные статистикой.
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§ Валентин
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.02.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ИТОГО за 1 год после родов: 71270 + 367200 + 321300 = 759 770


Слушай, а я понял!

Теперь берём вот эти 759 770, и размещаем в банке на депозите под 12% годовых, с капитализацией.
И за 17 лет получаем: 4 657 689 тенге.

Шах и мат, ватники!
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Шах и мат, ватники!

Не понял. куда надо ... Чё и тут можно мутить. Капец
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§ yudjin
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Теперь берём вот эти 759 770, и размещаем в банке на депозите

одно но, за 17 лет банка может накрыться медным тазом и получишь столько скоко положил в лучшем случае....
при этом ребенок не должен питаться, писаться, какаться, болеть и одеваться....

[Исправлено: yudjin, 25.02.2017 - 19:19]
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если в кофе или в кофемолки деньги вклать . К примеру Валентин будет продавать всем а я буду процент иметь. Вариант?
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