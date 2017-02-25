12 Re: В Мангистауской области нашли тюленей в 30 км от моря #9







Отправлено: - 17:48 На суше заговорили о повышении материнского капитала а там только нефть. Тюлени народ наивный вот и ломанулись!От этой нефти толку мало, даже тюлени когти рвут по степи. Довели бедолаг, обещали экологию оздоровить а залили какой то мазутой. Жил же он в степи и чем то питался, выглядит хорошо! Может это море для него уже как зона стала и решил рвануть, а тут его опять в академию.