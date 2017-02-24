yudjin Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением #64





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4428

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:08 Цитата: 555:

Читайте выше!

Ну давай читать. и смотреть вот тут (егов) примеры расчёта.

Например, будущей метери начисляют зарплату до отчислений 85 000... стабильно последние 2 года.

Ей положены не 4 как министр сказала, а 3 пособия (так как одно для не работающих)

1. Единовременное государственное пособие на рождение ребенка (для всех женщин) - как ты написал 71270 (хотя на сайте за 2 месяца не удосужились исправить, стоят цифры 2016 года)



2.Социальная выплата по уходу за ребенком по достижении им одного года (для работающих женщин) выпоачивается до 1 года

85000 *0,4 - 10% = 30600

30600*12 = 367200



3.Социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода (для работающих женщин) при полном декрете в 126 дней (рассчет коэф на сайте егов по ссылке выше)

85 000* 4,2 - 10% = 321 300



ИТОГО за 1 год после родов: 71270 + 367200 + 321300 = 759 770



Далеко не 1,9 мильёна от министра.... Хотя может она считала по своей зарплате, а я по какие получают среднестатистические женщины, а не рисованные статистикой.