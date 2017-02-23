Елена Пикельная Re: Теперь двигаться только вперед! #1





(Журналисты) Сообщений: 126

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 14:35 Только закончился 56-й тур, а у нас уже хорошая новость. Только что в редакцию пришел читатель по имени Игорь, который передал в фонд проекта 25 000 тенге. Эти деньги собраны при проведении благотворительной игры "Лазертаг" в клубе "Атака". Играли ученики 5"Б", 4"Б" и 4"В" классов гимназии им. Горького. Деньги на благое дело собрали родители игроков. Спасибо им и Игорю, за такие нужные для нашего благотворительного проекта деньги. Они пойдут в счет будущего, 57-го тура.