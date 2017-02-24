андрей Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты... #12







Отправлено: - 12:32 А мне другое интересно , имея доходы по несколько сотен тысяч , чудо родственников, да что там гениев бизнеса , у которых всегда всё на мази ,так вот откуда они в принципе знать могут цены на продукты, что дорого , а что нет , 250 яйца или 230 ????? 39 или 67 хлеб ????Явно ведь не прицениваются , может у прислуги спрашивают? ???