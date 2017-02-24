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§ NG.kz
Правом регулировать цены на социально-значимые продукты могут наделить акимов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане акиматы предлагают наделить полномочиями на введение предельных розничных цен на социально значимые товары, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.
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Бала Бол
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правом регулировать цены на социально-значимые продукты могут наделить акимов

Не,ну а чо?
Страна с рыночной экономикой же.
Чёт мы сильно глыбако вошли в 30 самых развитых...
По ощущениям,если не по самые гланды то..
Дажы и боюсь предположить...

Гость
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал: правом рулить ценами :lol: 8-)
Хотя, по сути так и есть. А как же рыночная экономика? Конкуренция?
Молодцы, потихоньку скатываются к плановой экономике. А там и до СССР недалеко!

Пгавильной догогой идете, товагищи!
И Ленин такой молодой и юный октябрь впегеди! Тадададам!

Читатель 1
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, любят у нас всё регулировать...

§ Добринцофф
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению главы ведомства, цены на товары не дешевеют из-за покупательской способности казахстанцев.

Другими словами у населения слишком много денег и оно особо не заморачивается с ценниками,берут всё подряд не глядя ,так что ли?
Не льстите себе :-x
Профайл

§ Добринцофф
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предложением наделить акиматы правом определять цены на социальные-значимые товары

Тогда уж пусть они заодно при акиаматах откроют оптовые склады где можно будет закупиться по рекомендуемым ценам.
Профайл

Фара
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда торговцы повышают цены на товар, у них одни отмазки, доллар подскочил, тенге упало. Теперь че случилось?
А тенге укрепляется скорее всего после последних неоднозначных высказываний Елбасы, про пятую колонну в правительстве и их угрозах и влиянии на Председателя Нацбанка. Складывается впечатление что пятая колонна искуственно раздули доллар, держали курс высоким. Теперь после слов Елбасы страшно стало. Акишев никого не бойся! Если че мне скажи.
Ни чему не удивлюсь в нашем Бешмармакастане.

112
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 24.02.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, если аким припрется к Добринцофу и прикажет сделать сахар по 150, а то штраф 11 миллионов, то у того сахар просто исчезнет , на 90 дней..
Так и со всеми товарами во всех магазинах..
Какая то чудовищная глупость из уст этого министра..

§ сайлау курманов
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1740
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже пытались с хлебом мутить , заставляли чуть ли не даром отдавать , а то что надо положить в мешок и продавцу заплатить , это никого не волнует
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§ Серый волк
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8634
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.02.17 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же им можно давать ценами рулить, если никто из них арифметические действия на уровне 4 класса производить не в состоянии? :lol:
Профайл

ваще
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 25.02.17 - 09:01
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы разработали ряд предложений по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания

Я не как не могу понять. Мы вроде почти в 30 е лучших уже . Тогда почему же Мы СДЕРЖИВАЕМ что то? У нас чё война идёт. И МЫ всё отправляем на фронт.
Профайл

андрей
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 25.02.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне другое интересно , имея доходы по несколько сотен тысяч , чудо родственников, да что там гениев бизнеса , у которых всегда всё на мази ,так вот откуда они в принципе знать могут цены на продукты, что дорого , а что нет , 250 яйца или 230 ????? 39 или 67 хлеб ????Явно ведь не прицениваются , может у прислуги спрашивают? ???

ПравдоРУБ
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 25.02.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы хотим дать полномочия местным исполнительным органам – по узкому кругу социально значимых товаров вводить предельные цены на короткий срок, от пяти до 90 дней", – *****
Типа,МАЯ ХОЧЕТ, чтобы мяса было вволю и оно СТАЛО дешевле в два- три раза по сравнению с его себестоимостью и рыночной ценой!!!!!!
Хотеть не вредно!!! Для этого надо развивать своё производство и сотрясать воздух болтовней :lol: :lol: :lol: :lol:

kasinkan
Re: Правом регулировать цены на социально-значимые продукты...




Отправлено: 25.02.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вряд ли что из этого получится, например что Акиматы сделали для того чтобы смогли потребовать или уговорить бизнесменов сдерживать или удешевить цены на ту или иную продукцию? Ведь попросят компенсацию, на убытки никто не пойдёт. Штрафовать без оснований никто не сможет. Какие у них рычаги имеются? Пустая болтовня, лишь бы самому не отвечать.
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