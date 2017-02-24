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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля, в областной филармонии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал представителями всех городов и районов об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и задачах на 2017 год.
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 15:56
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§ Vital
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Вы наверное миллионер? Тогда понимаю. А для меня это деньги.[/quЦитата:
555:
не правильно меня понила. ну да ладно. вы все такие которые месяц с бумагами бегают что б получить деньги на памперс которого хватит на 3 дня.
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:05
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:08
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§ Алиса
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.02.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Вы наверное миллионер? Тогда понимаю. А для меня это деньги.

Вы зря так говорите. Вы немного не поняли ЧТО имел в виду Vital. Я аналогично написала бы. Просто, если смотреть на эти суммы и те реальные затраты, уходящие на ребенка - это насмешка над людьми. А если еще включить расходы на саму маму, которой надо кушать, одеваться, не дай бог лечиться после осложнений, гигиенические принадлежности (пардон, конечно, но это жизнь) и т.д. Эта месячная подачка предусматривает всё названное? А больше ничего женщина в этот период не получает. Надежда только на мужа, если таковой есть, а если кто без такового. И не факт что у мужа доход миллионный. Еще столько можно привести в пример... В любом случае, это насмешка над людьми, это подачка!!!, которую, как Vital, правильно ниже написал, надо еще побегать поклянчить...
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:23
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:34
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:38
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Гость
Аким Костанайской области отчитался перед населением




Отправлено: 25.02.17 - 16:50
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* Victor Yang
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Единовременное государственное пособие на рождение ребенка выплачивается всем родившим женщинам из государственного бюджета и составляет 71 270 тенге (с 1 января 2017 г.) на первого,второго и третьего ребенка, а с 1 июля 2017 года - 86 222 тенге. 118 000 тенге (с 1 января 2017 г.) – на четвертого, пятого и шестого и тд., а с 1 июля 2017 года - 142 947 тенге

Это понятно. Вопрос был только другой - где ТАКИЕ пособия? Т.е., 1.3 млн до 18 лет.
Цитата:
Vital:
Сколько стоит памперс? Плюс всякие вкусняшки

Подгузники - не самое необходимое. И нужны они не детям, а родителям.
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* Victor Yang
Re: Аким Костанайской области отчитался перед населением
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7865
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
месяц с бумагами бегают

Да не бегают сейчас месяц. Банк-ЦОН. Всё.
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