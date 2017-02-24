Цитата: 555:

Вы наверное миллионер? Тогда понимаю. А для меня это деньги.

Вы зря так говорите. Вы немного не поняли ЧТО имел в виду Vital. Я аналогично написала бы. Просто, если смотреть на эти суммы и те реальные затраты, уходящие на ребенка - это насмешка над людьми. А если еще включить расходы на саму маму, которой надо кушать, одеваться, не дай бог лечиться после осложнений, гигиенические принадлежности (пардон, конечно, но это жизнь) и т.д. Эта месячная подачка предусматривает всё названное? А больше ничего женщина в этот период не получает. Надежда только на мужа, если таковой есть, а если кто без такового. И не факт что у мужа доход миллионный. Еще столько можно привести в пример... В любом случае, это насмешка над людьми, это подачка!!!, которую, как Vital, правильно ниже написал, надо еще побегать поклянчить...