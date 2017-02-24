/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В здании идет капитальный ремонт. Что будет на этом месте, пока неизвестно. На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"
Читать новость

§ Характер
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 24.02.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сейчас самые низкие цены либо в Белом Ветре

ничего подобного, у них чуть выше средних по области. Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте" (НЕ РЕКЛАМА)
Профайл

§ Сергей_я
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1868
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
ничего подобного, у них чуть выше средних по области. Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте" (НЕ РЕКЛАМА)

Во-первых я говорил про комплектующие. Покажите мне хотя бы один магазин. фиг с ним, даже под заказ, без товара в наличии, где железки в комп будут дешевле?
По поводу телефонов тоже очень маловероятно, но может быть. Т.е. допустим S7 будет стоит 250 тыс, допустим в магазине А, а в магазине Б он будет стоить 270-280, но зато с планшетом в подарок. Такое может быть.
В целом цена на мировые марки телефонов ставит в основном ритейлеры, а не сам магазин, это одна из причин, почему цены на бытовую технику, электронику в основном одинаковые.
Профайл

§ юля елиссева
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте"

может быть там РЕФы, от того и дешевле
Профайл

§ Алиса
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Опять суют в место, где мало парковок, большое движение.

в этом месте реально - ...па для транспорта. А будет еще в разы хуже.
Профайл

112
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классный магазин был.
Вообще супер.
Я там дивиди несколько покупал, два домашних кинотеатра, телевизеры, стиралки канди тогда еще настоящие и по 33 тыс тенге..
В том году Жи-5 сотка везде со скидками 64990 была, я там взял за 56500.
С этим магазином только теплые воспоминания.
И правильно сделал что распродался в период таможенного союза и набрал кучу долларов.
Сейчас это время необходимо сидеть в качественном кэше..

123123123
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мечта там будет там

§ танкоградец
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 24.02.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
в этом месте реально - ...па для транспорта. А будет еще в разы хуже.

А я вот как раз хотел спросить, может знает кто - А что у нас, при строительстве подобных объектов, разве нет согласований с дорполом? Если нет то это просто дикость, а если есть прокурорам виноватых и искать не надо. Посмотрел на подпись, того кто разрешил и милости прошу на колыму. Чё вообще за бардак в городе творится?
Профайл

Олеолеолеоле
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И правильно сделал что распродался в период таможенного союза и набрал кучу долларов.
Сейчас это время необходимо сидеть в качественном кэше

Так это бумага тоже обесценивается . Ты же на пике не продал .

112
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 25.02.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олеолеолеоле:
обесценивается . Ты же на пике не продал .

Не согласен.
Виллы и яхты и прочая недвижимость как стоили сколько то долларов за квадрат, так там и стоят.
Ничего у них не обесценилось и доллар тем более.
Грубо говоря как в Египет летали наши людишки за 500 долларов, так и летают..
Ну если их много, можно и акций прикупить, но опять же за доллары..
Небольшой остров, пентхаус в Майами бич..
Ну или в Лондоне что то..

Неравнодушный гражданин
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 25.02.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тохта, ребята.. Logicom славился такой отвратной техникой... Пару раз брал.. и оба обжигался.. зарекся и лет 6 туда ни ногой... Принцип их работы - покупка брака в Китае и продажа третьестранным потребителям... В Сульпаке тоже самое... Друг купил автомагнитолу в кредит.. дали енту магнитолу.. но шнуров нет..3 мес гарантии.пролетели незаметно.. не было возможности подключить... ну после ее установки оказалось, что нет звука.. Ну а потом ее открыли.. и о чудо... Пайка, скотч... это было внутри ее.. ну и диагностировали умершие звуковые стереоканалы... Спасибо Dandiv.. Спец по электронике от Бога....кароче технику спасли своим ремонтом.. вот примерно так и работает индустрия техномаркетов

§ Грибоедов
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 25.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "Планете" в свое время были качественные вещи. Были камеры, фотики-японцы, и прочая техника. Жаль, что этого уже не будет. Обречены покупать хлам китайской сборки втридорога.
Профайл

555
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 25.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
В "Планете" в свое время были качественные вещи. Были камеры, фотики-японцы, и прочая техника. Жаль, что этого уже не будет. Обречены покупать хлам китайской сборки втридорога.

Покупал в Технодоме легендарный Канон 6д и грязь и дождь. Хоть бы хны.... Все зависит от желаемого....
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, Валентин, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх