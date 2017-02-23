NG.kz «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:10 Спортом я начал заниматься с 16 лет. Одноклассники начали ходить в тренажерный зал и пригласили меня. В зале начинал работать со штанги весом 50 кг, делал 4 подхода по 10 повторов. В принципе, в зал я пришел подготовленным, потому что в детстве занимался всем понемногу, во всех школьных секциях побывал.

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