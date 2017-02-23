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≡ «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортом я начал заниматься с 16 лет. Одноклассники начали ходить в тренажерный зал и пригласили меня. В зале начинал работать со штанги весом 50 кг, делал 4 подхода по 10 повторов. В принципе, в зал я пришел подготовленным, потому что в детстве занимался всем понемногу, во всех школьных секциях побывал.
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Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 23.02.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща тебя тут обгадят

§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2227
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так ни честно,зачем пижаму то напялил,
Народу может на рельефу хоца поглазеть :lol:
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§ nero136
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 23.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же Том Харди.
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§ шолом рубашкин
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 23.02.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У самого какой вес? Если свыше 80-ти то тяжеловато будет. В алмате ребята здоровые. Один Маслов И. чего стоит.
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123
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 23.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленького роста и такая пышная борода.. Зачем.

Пешеход
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 23.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не брюшко ли виднеется из под пижамки у персонального тренера?

123
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 23.02.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда, а почему без демонстрации мускулатуры , где бицуха?)

адвокат
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 24.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колечко на пальце... давайте следующего :-x

§ Vital
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если мне пузо втянуть небольшой манипуляцией воздуха. То у меня тоже появится мышцы груди . буду тоже выглядеть как тренер всех тренеров. 8-)
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2227
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если мне пузо втянуть небольшой манипуляцией воздуха. То у меня тоже появится мышцы груди . буду тоже выглядеть как тренер всех тренеров

Ну тады скидывай фоту для народу
А мы глянем тренер ты,али заплыл жирком :lol:
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§ Vital
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну тады скидывай фоту для народу
А мы глянем тренер ты,али заплыл жирком

А тебе чё больше нравится. ? На мягком комфортном диване кувыркатся или
на жестком полу ? Ведь не удобно. Везде мышцы. А у меня только в одном месте мышцы.
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